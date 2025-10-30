Εσείς πως θα διαχειριζόσασταν τον Βινίσιους; (Poll)

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δοκιμάζει τα όρια της Ρεάλ Μαδρίτης και του Τσάμπι Αλόνσο. Ένα ταλέντο τεράστιο, αλλά ένα «εγώ» που απειλεί να... καταπιεί την ομάδα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν είναι προπονητής που επαναλαμβάνεται συχνά. Το βράδυ της Κυριακής, όμως, μετά το 2-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, υπήρχε μια πτυχή της νίκης που θεώρησε τόσο σημαντική ώστε τη διατύπωσε τρεις φορές: η ομάδα του χρειαζόταν έναν θρίαμβο απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, είπε ο Βάσκος. Ότι και ο ίδιος είχε ανάγκη από μια τέτοια νίκη, προκειμένου να εδραιωθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης (και να καταπνίξει τα πρώτα μουρμουρητά), το παρέλειψε. Όλα αυτά, όμως, επισκιάστηκαν από ένα μνημειώδες ξέσπασμα του Βινίσιους Τζούνιορ.

Σαν αιώνας φάνηκε ώσπου ο «Βίνι» να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο 72ο λεπτό, μέσα σε βρισιές, ερωτήσεις, απειλές. Μετά τα «γαλλικά» άρχισε να φωνάζει: «Γιατί εγώ; Πάντα εγώ, γαμώτο». Πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια συνέχισε να χειρονομεί: «Φεύγω απ’ την ομάδα. Φεύγω. Καλύτερα να φύγω!». Μόνο που λίγο αργότερα, γύρισε πίσω... φορώντας σαγιονάρες.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δεν είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που βάζει το προσωπικό του συμφέρον πάνω από το καλό της ομάδας. Ωστόσο, η υστερική του συμπεριφορά την Κυριακή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι το κοινό στο «Μπερναμπέου» τον αποδοκίμασε με σφυρίγματα, καμία κατανόηση δεν υπήρξε για την εγωκεντρική του παράσταση στο σημαντικότερο παιχνίδι του πρώτου γύρου. «Θα μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε ο Αλόνσο διακριτικά. Δεν θέλησε να εκφέρει κρίση. Είναι γνωστό, πάντως, πως στο παρελθόν παρόμοια παραπτώματα στη Ρεάλ τιμωρούνταν με πρόστιμα που δεν ανακοινώνονταν δημοσίως.

Η ήπια δημόσια αντίδραση φαίνεται να υπαγορεύτηκε από την επιθυμία να περιοριστούν οι μιντιακές συνέπειες του επεισοδίου. Ο Αλόνσο γνωρίζει καλά ότι ο ανεξέλεγκτος ναρκισσισμός του Βινίσιους δεν είναι απλώς άτοπος, αλλά και εκτός εποχής. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια.

Vini Jr extremamente irritado após ser substituído por Xabi Alonso em Real Madrid x Barcelona. Desceu direto para o vestiário. pic.twitter.com/gBG5rzm3qH October 26, 2025

Ο Βινίσιους, όμως, τα τελευταία χρόνια –με την ανοχή του ίδιου του συλλόγου και την υπερπροβολή των ΜΜΕ– έχει παρασυρθεί να βλέπει τον εαυτό του ως τον απόλυτο σταρ. Αρκεί να θυμηθούμε την απουσία του από την τελετή της «Χρυσής Μπάλας» το 2024. Τώρα φαίνεται να αισθάνεται παραμελημένος. Το Clasico μεταδόθηκε σε 190 χώρες και ο Βινίσιους πρόσφερε μια πράξη ανυπακοής με ελάχιστη συναδελφικότητα, απέναντι μάλιστα στον συμπαίκτη και συμπατριώτη του, Ροντρίγκο, που περίμενε στην πλάγια γραμμή να περάσει ως αλλαγή.

Οι Ισπανοί λένε πως δύσκολα μπορεί να του βγει σε καλό η υπόθεση αυτή. Και αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τα μελλοντικά του σχέδια. Το συμβόλαιό του, λήγει το 2027, αλλά οι συζητήσεις για ανανέωση έχουν σταματήσει και η Ρεάλ έχει αποδείξει ότι δεν είναι πρόθυμη για... παρακάλια σταρ που κινούνται εκτός φιλοσοφίας.

Πόσο δύσκολα διαχειρίζεσαι τον Βινίσιους; Η «Βασίλισσα», γεμάτη σταρ δεν μπαίνει στη διαδικασία για... διακρίσεις, αφού θέλει την ηρεμία στα αποδυτήρια. Ο Αλόνσο καλείται να πείσει τον Βίνι ότι δεν είναι ανώτερος από τους άλλους ή να πείσει τους άλλους για το αντίθετο. Το επεισόδιο του Βραζιλιάνου την περασμένη Κυριακή, σε άλλες περιπτώσεις, θα απαιτούσε δραστικά μέτρα. Η Ρεάλ έχει περάσει το μήνυμα πως κανείς δεν είναι πάνω από τον σύλλογο, παρά το γεγονός πως η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα εκείνων που προσπάθησαν να το διαψεύσουν, συνήθως χωρίς επιτυχία.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι απλώς ο τελευταίος κρίκος αυτής της ανυπότακτης αλυσίδας, που εκπροσωπήθηκε ιδανικά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και συνεχίστηκε από τον Σέρχιο Ράμος. Όλα δείχνουν ότι ο Αλόνσο θα πρέπει να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως πατέρας και προπονητής, ένας διπλός πονοκέφαλος για τον οποίο κανείς δεν είναι ποτέ πραγματικά προετοιμασμένος.

