Η Ρεάλ δείχνει εμπιστοσύνη στον Αλόνσο και δεν μπαίνει σε πειθαρχικά μονοπάτια. Μάλιστα, στέλνει μήνυμα πως ο Βινίσιους καλείται να δείξει ωριμότητα!

«Εγώ; Εγώ αλλαγή;» φώναζε ο Βινίσιους τη στιγμή της αλλαγής του στο Clasico, με τον Τσάμπι Αλόνσο να απαντά σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!». Κι ενώ πολλοί μιλούσαν για τεράστιο πρόστιμο, κάποιοι για… μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία, η Ρεάλ «σβήνει» τη φωτιά πριν αυτή πάρει διαστάσεις. Η «Βασίλισσα» δεν προτίθεται να παρέμβει στη διαχείριση μιας υπόθεσης που θεωρεί ότι αφορά αποκλειστικά τα αποδυτήρια και πως έχει ήδη κλείσει με τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Στη Ρεάλ θεωρούν πως πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα που ανήκει αποκλειστικά στη διαχείριση του Τσάμπι Αλόνσο.

Το θέμα, σύμφωνα με τον σύλλογο, θεωρείται λήξαν μετά το θερμό αγκάλιασμα των δύο ανδρών στη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη επί των Καταλανών. Ο σύλλογος αντιλαμβάνεται την έντονη αντίδραση του παίκτη ως μια αυθόρμητη έκφραση απογοήτευσης για μια καθαρά τεχνική επιλογή. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι στη Ρεάλ έμειναν ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του Βινίσιους. Ο σύλλογος θεωρεί «περιττό» το… θέαμα που δημιουργήθηκε με την αντίδρασή του και περιμένει από εκείνον «να πάρει το μάθημά του». «Είναι ο τρίτος αρχηγός της ομάδας και πρέπει να δίνει το παράδειγμα», αναφέρουν πηγές της Μarca.