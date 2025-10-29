Ο Εντρικ περνά τις πιο δύσκολες στιγμές του στη Μαδρίτη και η Λιόν περιμένει στη γωνία για δανεισμό.

Ο Έντρικ λυγίζει. Σιωπηλά. Η οργή και η απογοήτευση του παίκτη που δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει τον κατατρώνε λίγο λίγο. Έχοντας πάρει το ιατρικό «οκ» εδώ και έναν μήνα, ο νεαρός Βραζιλιάνος έζησε στο τελευταίο Clasico του «Μπερναμπέου» ένα από τα πιο οδυνηρά πλήγματα από τότε που πάτησε στη Μαδρίτη, στα 18 του, γεμάτος όνειρα και προσδοκίες.

Ενώ η Ρεάλ βυθιζόταν σε μια συναισθηματική έκρηξη μετά το τελικό σφύριγμα, η ψυχή του Έντρικ έμοιαζε να περιπλανιέται αλλού. Καθισμένος στον πάγκο, παρακολουθούσε σαν να μην τον αφορούσε όλο αυτό. Ελάχιστες κάμερες κατέγραψαν το πρόσωπό του μέσα στον χαμό από χειρονομίες και διαμαρτυρίες. Το μυαλό του βρισκόταν αλλού. Με το βλέμμα χαμένο στο ταβάνι του γηπέδου, προσπαθούσε να σκεφτεί τι έχει πάει λάθος…

Όταν το γήπεδο άρχισε να αδειάζει και οι προβολείς έμεναν ακόμη αναμμένοι, ο Έντρικ έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει τα καθιερωμένα προγράμματα των παικτών που δεν αγωνίστηκαν. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να πατήσει εκείνο το βράδυ το χορτάρι του «Μπερναμπέου». Μια ρουτίνα που έχει πλέον γίνει συνήθεια. Ήδη μετρά οκτώ συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ούτε ένα λεπτό συμμετοχής. Η αντίθεση με την περσινή χρονιά είναι τεράστια. Τότε, μόλις είχε κλείσει τα 18, σημείωσε 7 γκολ σε 840 λεπτά και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας στο Κύπελλο, με 5 τέρματα.

Πλέον, εκείνη η λάμψη έχει θαμπώσει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας. Το παιδί που έφερε ενθουσιασμό βυθίζεται σιγά - σιγά σε μια σιωπηλή απελπισία, ίσως την πιο επικίνδυνη μορφή που μπορεί να υπάρξει στο ποδόσφαιρο.Το περιβάλλον του τού ζητά υπομονή, αλλά η υπομονή του τελειώνει. Ο ανταγωνισμός είναι αμείλικτος και οι αποφάσεις του Τσάμπι Αλόνσο δείχνουν να μην του αφήνουν χώρο, ούτε εξήγηση. Μετά το Clasico έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μας! ¡Hala Madrid!». Ένα σωστό, ευγενικό μήνυμα, αλλά ψυχρό, απόμακρο. Σαν να προέρχεται από κάποιον που νιώθει θεατής και όχι μέλος του συνόλου.

Δεν χρειάζεται να τον γνωρίζει κανείς καλά για να καταλάβει πως πονά.

Ο Έντρικ ζει για να παίζει, για να νιώθει την επαφή με την μπάλα. Όμως ο χρόνος περνά, και η σιωπή αρχίζει να βαραίνει. Aρκετές ομάδες βλέπουν με έντονο ενδιαφέρον την περίπτωσή του, με τη Λιόν να έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τη διαφορά και να πάρουν τον Βραζιλιάνο με μορφή δανεισμού.