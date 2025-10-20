Ο Έντρικ δεν έπαιξε σε ακόμα ένα ματς της Ρεάλ Μαδρίτης κι εξόργισε τον Τσάμπι Αλόνσο όταν κλότσησε ένα μπουκάλι στην προθέρμανση.

Στο τελευταίο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χετάφε, η νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ διατήρησε τους Μαδριλένους στην κορυφή πριν από το πρώτο Clasico της σεζόν. Ωστόσο, πέρα από τα όσα έγιναν στο ματς, η προσοχή στράφηκε και σε ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Έντρικ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός άρχισε να κάνει ζέσταμα μόλις συμπληρώθηκε μία ώρα αγώνα, ο Τσάμπι Αλόνσο όμως αποφάσισε να μην τον καλέσει καν για περάσει στο παιχνίδι. Η αντίδραση του 17χρονου ήταν έντονη, καθώς κλώτσησε ένα μπουκάλι στον χώρο όπου γίνεται η προθέρμανση των παικτών μετά την επιλογή του κόουτς του.

Στη συνέχεια, ο Αλόνσο εμφανώς εκνευρισμένος προτίμησε να ρίξει στο παιχνίδι τους Μπραχίμ Ντίας και Γκονσάλο Γκαρθία, με τον τελευταίο να παίρνει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης αντί του Βραζιλιάνου. Για τον ίδιο η φετινή σεζόν είναι μέχρι στιγμής μία πλήρης απογοήτευση, καθώς δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι της Βασίλισσας εδώ και 150 μέρες!