Έντρικ: Κλότσησε μπουκάλι επειδή δεν έπαιξε και προκάλεσε τον εκνευρισμό του Αλόνσο
Στο τελευταίο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χετάφε, η νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ διατήρησε τους Μαδριλένους στην κορυφή πριν από το πρώτο Clasico της σεζόν. Ωστόσο, πέρα από τα όσα έγιναν στο ματς, η προσοχή στράφηκε και σε ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Έντρικ.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός άρχισε να κάνει ζέσταμα μόλις συμπληρώθηκε μία ώρα αγώνα, ο Τσάμπι Αλόνσο όμως αποφάσισε να μην τον καλέσει καν για περάσει στο παιχνίδι. Η αντίδραση του 17χρονου ήταν έντονη, καθώς κλώτσησε ένα μπουκάλι στον χώρο όπου γίνεται η προθέρμανση των παικτών μετά την επιλογή του κόουτς του.
Στη συνέχεια, ο Αλόνσο εμφανώς εκνευρισμένος προτίμησε να ρίξει στο παιχνίδι τους Μπραχίμ Ντίας και Γκονσάλο Γκαρθία, με τον τελευταίο να παίρνει τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης αντί του Βραζιλιάνου. Για τον ίδιο η φετινή σεζόν είναι μέχρι στιγμής μία πλήρης απογοήτευση, καθώς δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι της Βασίλισσας εδώ και 150 μέρες!
😡 Endrick la lía por las decisiones de Xabi Alonso
😳 El delantero brasileño estuvo calentando, pero no acabó vistiéndose de corto en el Coliseum Alfonso Pérez
✍️ @AdriiFdez https://t.co/5doKnB8GV4— Diario SPORT (@sport) October 20, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.