Στο προσκήνιο των ισπανικών μέσων επανήλθε η υπόθεση Νεγκρέιρα, καθώς αναφέρεται πως η Μπαρτσελόνα κρίθηκε «ύποπτη» από τα αρμόδια όργανα και κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιόν τους.

«Καταστροφικό» μπορεί να χαρακτηριστεί το τελευταίο τριήμερο για την Μπαρτσελόνα. Μετά την ήττα στο Clasico με 2-1 από την Ρεάλ Μαδρίτης το απόγευμα της Κυριακής (26/10), που την άφησε στο -5 από την κορυφή, η Καταλανική ομάδα φαίνεται πως δέχθηκε ένα ακόμη... χτύπημα.

Σύμφωνα με την Marca, οι πρωταθλητές Ισπανίας κρίθηκαν ως «ύποπτοι» από τα αρμόδια όργανα που ερευνούν εδώ και χρόνια την περίφημη υπόθεση Νεγκρέιρα, που αφορά τον -πιθανό- χρηματισμό του άλλοτε αρχιδιαιτητή, από τους «μπλαουγκράνα».

Όπως γράφουν οι Ισπανοί, η αντιπρόεδρος Έλενα Φορτ, η οποία έχει οριστεί ως εκπρόσωπος του συλλόγου σε αυτήν την υπόθεση, θα εμφανιστεί στις 27 Ιανουαρίου ενώπιον των αρχών, στο Δικαστήριο της Βαρκελώνης, ενώ και ο σύμβουλος διαιτησίας της Μπάρτσα, Ρικάρντο Σεγκούρα, έχουν προγραμματιστεί να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις αρχές της 6ης Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, στις 12 Δεκεμβρίου, οι Τζοάν Λαπόρτα, Λουίς Ενρίκε και Ερνέστο Βαλβέρδε έχουν κληθεί να καταθέσουν. Η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε. Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών θα κληθεί να εξηγήσει τις πληρωμές που έχουν βρεθεί προς τον Νεγκρέιρα, ύψους 7.3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE, κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας, ο δικαστής απαίτησε επίσης από τον σύλλογο να παραδώσει τις αρχικές συμβάσεις με τις εταιρείες Negreira Dasnil 95 SL και Nilsad SCP, βάσει των οποίων παρέχονταν οι αμειβόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες διαιτησίας από το 2001 έως το 2014.