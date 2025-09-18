Μπαρτομέου για υπόθεση Νεγκρέιρα: «Σήμερα όλες οι κατηγορίες καταρρίφθηκαν»

Ο πρώην πρόεδρος των Καταλανών βρέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για την περίφημη υπόθεση Νεγκρέιρα, και αμέσως μετά δήλωσε στα ισπανικά μέσα πως όλες οι κατηγορίες καταρρίφθηκαν.

Επανέρχεται στο προσκήνιο για την Μπαρτσελόνα και τα ισπανικά ΜΜΕ η υπόθεση Νεγκρέιρα, καθώς το πρωί της Πέμπτης (18/9) αρκετοί εμπλεκόμενοι (και κατηγορούμενοι) βρέθηκαν ενώπιον του Δικαστή.

Συγκεκριμένα, Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου, Σάντρο Ροσέλ (πρώην πρόεδροι της ομάδας), Όσκαρ Γκράου, Άλμπερ Σολέρ αλλά και ο ίδιος ο γιός του Νεγκρέιρα, Χαβιέρ, κλήθηκαν να καταθέσουν για την περιβόητη υπόθεση που αφορά χρηματισμό ύψους 7 εκατ. ευρώ του πρώην αντιπροέδρου της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών (CTA) από τον Καταλανικό σύλλογο μεταξύ 2001 και 2018.

Μετά τις καταθέσεις τους, ο Μπαρτομέου έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ισπανικών μέσων που περίμεναν καρτερικά έξω από την αίθουσα του Δικαστηρίου, καθιστώντας σαφές πως όλα όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί εις βάρος των «μπλαουγκράνα» τα τελευταία χρόνια, διαψεύδονται κατηγορηματικά.

«Μερικοί από εμάς που ασχοληθήκαμε με τον σύλλογο από το 2013 έως το 2018 καταθέσαμε. Σήμερα κατέστη σαφές ότι πολλές από τις θεωρίες που διατυπώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διαψευσθεί. Διευκρινίστηκε ότι υπήρχαν υπηρεσίες αθλητικής συμβουλευτικής, αναφορές διαιτησίας και υπηρεσίες συμβουλευτικής πριν και μετά τον αγώνα τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη ομάδα, και ότι εκείνη την εποχή υπήρχε μια οικονομική αποζημίωση που έπρεπε να καταβληθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην ισχυρός άνδρας της Μπάρτσα.

Έπειτα, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή ή σχέση του γιού του Νεγκρέιρα (Χαβιέρ) λέγοντας τα εξής: «Έχει επίσης καταστεί σαφές σήμερα ότι η αποχώρηση του κ. Ενρίκεζ Νεγκρέιρα από την Ομοσπονδία δεν έχει καμία σχέση με την ενημέρωση του γιου του, το πρώτο τρίμηνο του 2018, ότι δεν θα εργαζόταν πλέον για την Μπάρτσα στο τέλος της σεζόν. Αυτή η θεωρία ότι το ένα ήταν συνέπεια του άλλου έχει επίσης ''διαλυθεί''.

Ο πρόεδρος Ροσέλ είπε επίσης ότι εκείνη την εποχή ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και η Μπάρτσα κέρδισε όλους τους τίτλους εκείνων των ετών αξιοκρατικά. Η Μπάρτσα είχε μεγάλες επιτυχίες, είχαμε τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου και κερδίσαμε επάξια», κατέληξε.