Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς: Όλα όσα έκανε ο Γιαμάλ πριν το ντέρμπι με την Ρεάλ
- Τα προκλητικά ποστ και το καυστικό σχόλιο του πατέρα του
- Η ατάκα του Γιαμάλ που... γύρισε μπούμερανγκ
Μεγάλη είναι η συζήτηση που κυριαρχεί στην Ισπανία αλλά και γενικότερα τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, όσον αφορά το Clasico της Κυριακής (26/10), στο οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης θριάμβευσε με 2-1 και ξέφυγε στο +5 από την Μπαρτσελόνα, μετά από 10 αγωνιστικές στη La Liga.
Τα σχόλια σε εκπομπές, άρθρα και διαδίκτυο έχουν αφήσει στην... άκρη το αγωνιστικό, και επικεντρώνονται στα όσα συνέβησαν πριν και μετά το ντέρμπι, με βασικό «στόχο» τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός winger των πρωταθλητών προκάλεσε αρκετά πριν τη σέντρα, ωστόσο στο χορτάρι δεν... μίλησε.
Τα προκλητικά ποστ και το καυστικό σχόλιο του πατέρα του
Λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι στο «Μπερναμπέου», ο Γιαμάλ άρχισε να κάνει διάφορα ποστ (ή και stories) στο Instagram, ρίχνοντας... λάδι στη φωτιά, πριν καλά καλά αυτή ανάψει. Ο 18χρονος ανέβασε μια φωτογραφία με τον ίδιο να πανηγυρίζει μέσα στο «σπίτι» της Ρεάλ, από το περσινό (2024) 0-4 των Καταλανών, όπου και ο ίδιος σκόραρε.
Σε άλλη του ανάρτηση, δημοσίευσε τα γκολ που πέτυχε την περασμένη σεζόν εις βάρος της «βασίλισσας», σε πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ Ισπανίας, προκαλώντας κι άλλο την κοινή γνώμη και κυρίως τους φίλους των «μερένγκχες».
Και ο πατέρας του όμως δεν πήγε... πίσω. Ο 32χρονος Μουνίρ Νασράουι πραγματοποίησε Live στην ίδια πλατφόρμα, ρίχνοντας μια... φαρμακερή ατάκα. Συγκεκριμένα, ανάφερε πως «Εγώ μαγειρεύω εδώ, και ο γιός μου τους μαγειρεύει εκεί», αφήνοντας ξεκάθαρο υπονοούμενο ενόψει του Clasico.
Η ατάκα του Γιαμάλ που... γύρισε μπούμερανγκ
Τέλος, μόλις δυο ημέρες πριν το σπουδαίο ματς, το wonderkid της Μπάρτσα έκανε την ίσως χειρότερη κίνηση που θα μπορούσε, προκαλώντας χαμό στις τάξεις των Μαδριλένων. Ο Γιαμάλ δήλωσε on air σε εκπομπή πως η Ρεάλ Μαδρίτης κλέβει και μετά παραπονιέται, με τους φίλους της ομάδας αλλά και τους ποδοσφαιριστές να... ξεσηκώνονται για τα καλά.
Αυτή του η ατάκα ήταν σίγουρα ένας από τους λόγους που προκλήθηκε η ένταση μετά το φινάλε του αγώνα, με τους Βινίσιους, Μπαπέ και Καρβαχάλ να τα... βάζουν με τον πιτσιρικά, που προκάλεσε όσο δεν πάει αλλά εν τέλει εκτός από ηττημένος, έφυγε δίχως να σκοράρει, δίχως καν να σουτάρει στην εστία του Κουρτουά.
