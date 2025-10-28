Στήριξε Βινίσιους ο Κρόος: «Ούτε εμένα μου άρεσε να βγαίνω αλλαγή»

Ο πρώην μέσος των Μαδριλένων στήριξε τον Βραζιλιάνο, λέγοντας πως ούτε στον ίδιο άρεσε να βγαίνει αλλαγή, ειδικά ενώ πραγματοποιούσε μια πολύ καλή εμφάνιση.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ισπανία παραμένει το όνομα του Βινίσιους Τζούνιορ, και πάλι όμως για τους λάθος λόγους. Ο Βραζιλιάνος πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στο Clasico με την Μπαρτσελόνα (2-1, 26/10), όμως η αντίδρασή του όταν αντιλήφθηκε πως ο Τσάμπι Αλόνσο τον έκανε αλλαγή ήταν κάτι περισσότερο από τραγική.

Ο 25χρονος άρχισε τα... γαλλικά προς τον προπονητή του, με τα ισπανικά μέσα να αποκρυπτογραφούν το τι ακριβώς ειπώθηκε, με τον «Βίνι» να φωνάζει πως θα φύγει από την Ρεάλ Μαδρίτης, και τον Αλόνσο να απαντάει αιχμηρά.

Η όλη συμπεριφορά του Βραζιλιάνου δεν άρεσε σε κανέναν, ωστόσο υπήρξαν και ορισμένοι «υποστηρικτές». Μεταξύ αυτών και ο άλλοτε άσος της «βασίλισσας», Τόνι Κρόος. Ο Γερμανός που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024, υποστήριξε πως ούτε στον ίδιο άρεσε να γίνεται αλλαγή, όμως παράλληλα τόνισε πως δεν είχε τέτοια συμπεριφορά.

«Όταν έχεις μια εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό, δεν είσαι χαρούμενος. Ούτε εμένα μου άρεσε ποτέ να με αλλάζουν. Αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν έχω πάει ποτέ κατευθείαν στα αποδυτήρια μετά από αλλαγή».

Ο Κρόος εξήγησε ότι μόνο ένας παίκτης μπορεί να αξιολογήσει τα συναισθήματα του Βινίσιους: «Μπορείς πάντα να κρίνεις απ' έξω, αλλά μου αρέσει να έχω κατά νου ότι, στην πραγματικότητα, κανείς, εκτός από αυτούς που είναι εκεί, σε ένα Clásico και μπροστά σε 80.000 θεατές με το σκορ 2-1, δεν ξέρει ότι θέλεις οτιδήποτε άλλο παρά να φύγεις. Κανείς που το κρίνει στο τέλος δεν μπορεί να φανταστεί αυτό το συναίσθημα. Ή συχνά. Οι περισσότεροι από αυτούς που το κρίνουν απλά δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του».