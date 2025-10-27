Ο Αλκαράθ προέβλεψε σωστά το αποτέλεσμα του Clasico: «Η Ρεάλ Μαδρίτης θα νικήσει 2-1 με γκολ των Μπαπέ και Μπέλινγκχαμ»

Ο Κάρλος Αλκαράθ σε ρόλο «προφήτη» προέβλεψε σωστά το αποτέλεσμα του χθεσινού Clasico.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι κατά κοινή ομολογία αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους τενίστες των τελευταίων ετών. Αυτό που ίσως πολλοί να μην γνώριζαν όμως, είναι ότι ο Ισπανός αθλητής έχει «μαντικές» ικανότητες.

Πιο συγκεκριμένα ο Αλκαράθ απέδειξε πως εκτός από τέννις γνωρίζει πολύ καλά και από ποδόσφαιρο, αφού προέβλεψε σωστά το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Ο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης σε συνέντευξη του τη προηγούμενη εβδομάδα ρωτήθηκε για την έκβαση του «Clasico», με τον Ισπανό να απαντάει πως θεωρεί ότι η «βασίλισσα« θα νικήσει με 2-1 και σκόρερ τους Κίλιαν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Πράγματι η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε των Καταλανών με αυτό το σκορ με τον Γάλλο διεθνή να πετυχαίνει γκολ στο 22ο λεπτό προτού ο Άγγλος μέσος διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Για τους φιλοξενούμενους το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το πέτυχε ο Φερμίν Λοπέθ στο 38'.

