Η «βασίλισσα» πέρασε με 1-2 από την έδρα της Αλαβές (14/12), με τους Τσάμπι Αλόνσο και Βινίσιους να στέλνουν μέσω αγκαλιάς ένα μήνυμα ενότητας. Τι είπε ο Βραζιλιάνος κατά του διαιτητή.

Με τον Βινίσιους Τζούνιορ να κάνει εκπληκτική κούρσα και μπαλιά πάρε-βάλε στον Ροντρίγκο, η Ρεάλ Μαδρίτης έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Αλαβές, περνώντας με 1-2 από τη Βιτόρια το βράδυ της Κυριακής (14/12).

Με τη νίκη αυτή, οι Μαδιλένοι παρέμειναν στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και έδωσαν... ανάσα ζωής στον υπό τεράστια πίεση και αμφισβήτηση Τσάμπι Αλόνσο, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Μάλιστα, ο τηλεοπτικός φακός έπιασε ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια του ματς. Συγκεκριμένα, στο 89ο λεπτό, όταν ο Βίνι πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, πήγε αμέσως στον προπονητή του, τον οποίο και αγκάλιασε, σε μια κίνηση ενότητας που βάζει τέλος (;) στη διαφαινόμενη κόντρα των δυο.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός του ψιθύρισε πως ήταν πέναλτι εις βάρος του, αναφερόμενος σε φάση νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι, με τον Βραζιλιάνο winger να... στάζει φαρμάκι για τον διαιτητή, απαντώντας πως «Ήταν καθαρό αλλά δεν το έδωσε επειδή ήμουν εγώ!».