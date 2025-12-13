Στηρίζει Αλόνσο ο Μπενζεμά: «Δεν φταίει αυτός, αλλά η νοοτροπία των παικτών»

Ο άλλοτε άσος των «Μερένγκχες» και νυν της Αλ Ιτιχάντ μίλησε για την αγωνιστική εικόνα του συλλόγου και τον Τσάμπι Αλόνσο, δίνοντας τη δική του εξήγηση για το τι φταίει.

Ένας ακόμη «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον σύλλογο, με κεντρικό πρόσωπο και... δέκτη αμφισβήτησης τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Καρίμ Μπενζεμά, που με τη λευκή φανέλα πανηγύρισε κάθε πιθανό τίτλο που διεκδίκησε, και έφτασε μέχρι και την «κατάκτηση» της Χρυσής Μπάλας το 2022, κλήθηκε να σχολιάσει την κακή αγωνιστική εικόνα των «Μερένγκχες», που μετρούν μόλις 2 νίκες στα τελευταία 8 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Γάλλος στράικερ που συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, στήριξε τον Βάσκο προπονητή, αναφέροντας πως δεν είναι εκείνος το πρόβλημα, αλλά η γενικότερη νοοτροπία μεταξύ των «σταρ» της ομάδας, που θα πρέπει να αποδεχθούν ορισμένα πράγματα.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έχει απίστευτα ονόματα, οπότε πρέπει να τα βάλει στο γήπεδο. Είναι δύσκολο. Κάθε παίκτης έχει το εγώ του. Αυτοί οι αστέρες πρέπει να πουν στον εαυτό τους ότι ο καθένας τους έχει πράγματα που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και, πάνω απ' όλα, πρέπει να επικοινωνούν.

Το πρόβλημα είναι όταν δεν αποδέχεσαι ότι υπάρχει ένας παίκτης μπροστά σου που σκοράρει περισσότερα γκολ από εσένα. Αυτά τα προβλήματα συμβαίνουν όταν έχεις πολλούς αστέρες μαζί. Αν ο συμπαίκτης σου είναι καλύτερος από εσένα, πρέπει να το αποδεχτείς. Επειδή αυτός ο συμπαίκτης χρειάζεται ακόμα τους άλλους, δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του».

Πέραν αυτού, ανέφερε πως πρόβλημα είναι επίσης η απουσία ενός έμπειρου, «βετεράνου» ποδοσφαιριστή στον σύλλογο, ο οποίος θα μπορούσε να πει στους Μπαπέ, Βινίσιους και Μπέλινγκχαμ τι πάει λάθος.