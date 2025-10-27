Η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανήρτησε τους διαλόγους διαιτητή και VAR, στις δυο περιπτώσεις πέναλτι υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, που εν μέρει επηρέασαν το Clasico.

Απ' όλα είχε το πρώτο Clasico της σεζόν στη La Liga, το απόγευμα της Κυριακής (26/10). Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το τρίποντο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», επικρατώντας 2-1 της Μπαρτσελόνα και αφήνοντάς τη 5 βαθμούς πίσω στη μάχη του τίτλου.

Φυσικά, η ένταση δεν έλειψε τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τον αγωνιστικό χώρο σχεδόν να μετατρέπεται σε...ρινγκ, και τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων να ανταλλάσσουν αρκετά «γαλλικά», με τους ψυχραιμότερους να προλαβαίνουν τα χειρότερα. Και η διαιτησία όμως μπήκε στο προσκήνιο, με τον ρέφερι Θέσαρ Σότο Γκράτο να μην παίρνει... άριστα και τους διαλόγους με τον VAR να δημοσιεύονται από την ισπανική ομοσπονδία.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις στο 2ο λεπτό, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ των «μερένγκχες», σε μαρκάρισμα του Γιαμάλ στον Βινίσιους. Ωστόσο, τα ριπλέι έδειξαν πως πρώτος ο Βραζιλιάνος κλώτσησε τον παίκτη των φιλοξενούμενων, με την τεχνολογία να καλεί τον Γκράτο σε onfield review.

«Εντάξει, Θέσαρ, θα σου δείξουμε δύο εικόνες. Σε αυτές, μπορείς να δεις τον Λαμίν να πατάει πρώτος το πόδι του και είναι ο Βινίσιους που τον χτυπάει από πίσω».

Αφού εξέτασε το βίντεο, ο διαιτητής αναγνώρισε το λάθος του. «Σταματήστε το τη στιγμή που ο Λαμίν πατάει το πόδι του. Εντάξει... δεν υπάρχει πέναλτι εκεί. Το φάουλ είναι του Βίνι, ο οποίος χτυπάει το πόδι του Λαμίν από πίσω. Θα καταλογίσω το φάουλ επειδή ο Βίνι χτυπάει τον Λαμίν. Το φάουλ είναι σωστό».

Το πέναλτι που δεν είδε αλλά... έδωσε

Στη συνέχεια του ματς και συγκεκριμένα στο 50', με το σκορ στο 2-1 υπέρ της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο, ο Έρικ Γκαρσία σε μια προσπάθειά του να σταματήσει γύρισμα του Μπέλινγκχαμ, βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο διαιτητής αρχικά δεν έδειξε την «άσπρη βούλα», όμως και πάλι το VAR παρενέβη για να του... αλλάξει άποψη.

«Θέσαρ, σου συνιστώ να το ελέγξεις αυτό για να αξιολογήσεις μια πιθανή ποινή για χέρι. Θα σου δείξω τη θέση του χεριού, η οποία πιστεύω ότι είναι μια τιμωρητέα θέση, και ολόκληρη την ενέργεια για να αξιολογήσεις. Θα αλλάξουμε κάμερες εκεί», του είπαν αρχικά στο αυτί.

«Χτυπάει εκεί, μετά υπάρχει μια δεύτερη αναπήδηση. Δώστε μου μια άλλη εικόνα από πίσω. Και τώρα δώστε μου ένα κοντινό πλάνο για να δω αν υπάρχει παίκτης από πίσω. Σταματήστε το όταν είναι ψηλά. Η θέση αυτού του χεριού είναι πολύ ψηλά. Ανακάμπτει πρώτα από τον Έρικ και μετά από τον Μπέλινγκχαμ. Η μπάλα πηγαίνει εκεί, και η θέση του χεριού είναι ψηλά, όπως έχουμε εξηγήσει σε ένα σεμινάριο.

Αυτή η θέση του χεριού είναι πολύ ψηλά. Δεν είναι χαμηλά, και καλύπτει έναν χώρο. Θα δώσω πέναλτι», αποφάσισε ο διαιτητής, με τον Σέζνι πάντως να αποκρούει την εκτέλεση του Μπαπέ, αλλά την ομάδα του να μη φτάνει στην ισοφάριση.