Βινίσιους σε Γιαμάλ μετά το Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα: «Μην με αγγίζεις κλαψιάρη»

Διαβάστε τι είπαν Καρβαχάλ και Βινίσιους στον Γιαμάλ κατά την διάρκεια της έντασης στο Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα.

Το απόγευμα της Κυριακής (26/10), η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε στο κατάμεστο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της La Liga. Η Βασίλισσα επικράτησε με 2-1 και πλέον βρίσκεται στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας από τους δεύτερους Μπλαουγκράνα.

Τα γκολ της αναμέτρησης για τη Ρεάλ σημείωσαν ο Μπαπέ στο 22’ και ο Μπέλινγκχαμ στο 43’. Το μόνο που κατάφερε η Μπαρτσελόνα ήταν να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 με τον Φερμίν Λόπεζ στο 38’.

Ωστόσο, αυτό που επισκίασε την αναμέτρηση ήταν τα επεισόδια μεταξύ των παικτών. Συγκεκριμένα, η ένταση πυροδοτήθηκε από την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Πέδρι στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι εντός αγωνιστικού χώρου, με τον Καρβαχάλ και τον Βινίσιους να ζητούν τον λόγο από τον Γιαμάλ σε έντονο ύφος, προτού εκείνος αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Καρβαχάλ είπε στον Γιαμάλ: «Μιλάς πολύ», με τον 18χρονο να απαντά: «Πάμε να τα πούμε μέσα στα αποδυτήρια». Στη συνέχεια, στη διαμάχη μπήκε και ο Βινίσιους, λέγοντας στον 18χρονο: «Πασάρεις την μπάλα μόνο πίσω, τίποτα περισσότερο από αυτό. Απλώς την έδινες πίσω στους αμυντικούς. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!». Τότε ο Ισπανός σταρ της Μπαρτσελόνα του απάντησε: «…κι εσύ γι’ αυτό έχασες τη Χρυσή Μπάλα», με τον Βίνι να του απαντά πάλι:«Μην με αγγίζεις κλαψιάρη».

Vinicius jr to Yamal: “ you talk too much, talk now”



Yamal: “ You lost the ballonD’or for same reason ” 😭😭😭



pic.twitter.com/6axw8mgoJv — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 26, 2025