Τα σχόλια του Λαμίν Γιαμάλ έριξαν λάδι στη «φωτιά» του Clasico που... πλησιάζει φτάνοντας φυσικά και στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μερικές ώρες πριν το σπουδαίο Clasico της μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα (26/10, 17:15), ο Λαμίν Γιαμάλ έσταξε... φαρμάκι για τη Βασίλισσα εξαπολύοντας βέλη που προκάλεσαν ποικίλές αντιδράσεις.

Ο νεαρός εξτρέμ των Μπλαουγκράνα, καλεσμένος στην εκπομπή «Chup Chup Kings», σχολίασε πως «η Ρεάλ κλέβει και παραπονιέται», λόγια που φυσικά έφτασαν και στα αυτιά (ή στα μάτια) των παικτών της Βασίλισσας.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται η «Marca», στη Ρεάλ θεωρούν ότι ο Γιαμάλ «δεν δείχνει σεβασμό στους βασικούς κώδικες συμπεριφοράς μεταξύ επαγγελματιών ποδοσφαιριστών». Μάλιστα, το ισπανικό Μέσο ισχυρίζεται πως η γενικότερη συμπεριφορά του Γιαμάλ -τον οποίο χαρακτηρίζουν ως κακό συναθλητή- ειδικά εκείνη που δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, έχει κουράσει για τα... καλά τους παίκτες της Ρεάλ.