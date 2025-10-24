Μαδριλένος δημοσιογράφος κατακεραυνώνει τον Γιαμάλ: «Αυτά που είπε θα έχουν συνέπειες σε εκείνον και τους συμπαίκτες του»

Ο μαδριλένος δημοσιογράφος Ρομπέρτο Γκόμεζ απάντησε στις δηλώσεις του Γιαμάλ σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την ακεραιότητα της.

Ο Ρομπέρτο ​​Γκόμεζ, άσκησε ευθεία κριτική στον Λαμίν Γιαμάλ για τα σχόλιά του περι «κλοπής» πριν από το παιχνίδι εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλώντας σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι το σχόλιο του παίκτη της Μπάρτσελονα ήταν εντελώς ακατάλληλο. «Αυτό που είπε ο Λαμίν είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και αυτό θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες, πρώτα για τον ίδιο και στη συνέχεια για τους συμπαίκτες του».

Ο Γκόμεζ υπενθύμισε ότι, την παραμονή ενός «Clasico», οποιαδήποτε δήλωση από έναν παίκτη μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. «Εν όψει ενός τόσο έντονου αγώνα, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Αυτό που είπε ο Λαμίν είναι κάτι στο οποίο η Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας θα πρέπει να παρέμβει, θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες», επιμένοντας ότι τόσο ο σύλλογος όσο και ο προπονητής θα πρέπει να ενεργήσουν. «Η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να του δώσει μια προειδοποίηση, δημόσια ή κατ' ιδίαν, αλλά αυτά που είπε δεν πρέπει και δεν μπορεί να αγνοηθούν».

Για τον δημοσιογράφο, ο νεαρός επιθετικός των Καταλανών έκανε ένα λάθος που θα μπορούσε να ανατρέψει την ατμόσφαιρα του αγώνα: «Αυτές οι δηλώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές και αναζωπυρώνουν την ένταση πριν το «Clasico». Επιπλέον, αμαυρώνουν μια όμορφη στιγμή στο ποδόσφαιρο, όπως αυτή που βιώσαμε με τον Ιάγκο Άσπας στο Μπαλαΐδος».

Ο Γκόμεζ προειδοποίησε ακόμη πως τα λόγια του Λαμίν Γιαμάλ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σχέση του με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. «Ο Λαμίν είναι ένας παίκτης που έχει χειροκροτηθεί στο Μπερναμπέου, αλλά οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα το ξεχάσουν ποτέ αυτό. Η λέξη «κλοπή» είναι απαίσια και δεν μπορείς να το πεις αυτό».

Ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής, Ραούλ Βαρέλα συμφώνησε με τον συνάδελφό του και προχώρησε περαιτέρω στην ανάλυση του προφίλ του παίκτη στα μέσα ενημέρωσης. «Έχοντας την επιλογή να είναι ο Μέσι, φαίνεται ότι ο Λαμίν θέλει να είναι ο Πικέ και νομίζω ότι θα κάνει λάθος», σημείωσε, αναφερόμενος στον τόνο και το στυλ επικοινωνίας του νεαρού παίκτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βαρέλα πρόσθεσε ότι, πέρα ​​από το νεανικό και άτυπο πλαίσιο της συζήτησης, η δήλωση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. «Ο Λαμίν παρασύρθηκε από την ατμόσφαιρα και την αργκό του διαδικτύου, αλλά αυτό έχει συνέπειες. Δεν πρόκειται για τιμωρία, αλλά για κατανόηση του βάρους που φέρουν τα λόγια του».

Ο Ρομπέρτο ​​Γκόμεζ, από την πλευρά του, κατέληξε με ένα σαφές μήνυμα προς το περιβάλλον του παίκτη: «Το παιδί έχει θεαματικές δυνατότητες, αλλά κάτι τέτοιο σαν αυτό που είπε δεν είναι καλό ούτε για εκείνον ούτε για το ισπανικό ποδόσφαιρο».

— Radio MARCA (@RadioMARCA) October 24, 2025