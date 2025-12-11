Στη Μπαρτσελόνα δεσμεύτηκε για τα επόμενα χρόνια ο Έρικ Γκαρθία, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Μπλαουγκράνα έως το καλοκαίρι του 2031.

Λίγους μήνες πριν από την εκπνοή της τρέχουσας συμφωνίας τους, Μπαρτσελόνα κι Έρικ Γκαρθία αποφάσισαν να ανανεώσουν τα δεσμά τους και για τα επόμενα χρόνια. Πλήρως ικανοποιημένη από την παρουσία του Ισπανού πολυθεσίτη αμυντικού, η ομάδα της Βαρκελώνης πρόσφερε νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031.

Μια πρόταση που έγινε αποδεκτή από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ανήκει πλέον στο κλειστό κλαμπ παικτών με συμβόλαιο μακράς διάρκειας, όπως οι Λαμίν Γιαμάλ, Ζοάν Γκαρθία και Ρόναλντ Αραούχο.

Η συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών είχε γίνει γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα, όμως επισφραγίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/12), όταν ο 24χρονος παρουσιάστηκε στα γραφεία του συλλόγου για να βάλει και με τη βούλα την υπογραφή του.

Το γεγονός πως μπορεί ουσιαστικά να αγωνιστεί σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις τον έχει καταστήσει ως έναν ευέλικτο ελβετικό σουγιά στα χέρα του Χάνσι Φλικ, ο οποίος τον έχει χρησιμοποιήσει ως αριστερό και δεξί στόπερ, ως δεξί μπακ, αλλά και ως αμυντικό χαφ.

Τη φετινή σεζόν ο Έρικ Γκαρθία έχει καταγράψει συνολικά 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μπαρτσελόνα, με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ.