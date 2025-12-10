Η... φουρνιά των κάτω των 18 χρονών «λάμπει» στο Champions League έχοντας δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό στατιστικό στη φετινή διοργάνωση.

Το Champions League, η σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη, πέρα από το λαμπρό ταξίδι στα αστέρια δίνει παράλληλα την ευκαιρία σε νέους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν και να αναδειχθούν στο κορυφαίο επίπεδο. Όπως για παράδειγμα ο Λέναρτ Καρλ της Μπάγερν Μονάχου που κάνει... θραύση και εκτός Bundesliga! Αλλά δεν είναι ο μόνος από τους φετινούς «πιτσιρικάδες».

Το 17χρονο «διαμαντάκι» των Βαυαρών, αφού νωρίτερα μέσα στη σεζόν ξεπέρασε τον Τζαμάλ Μουσιάλα ως ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, το βράδυ της Τρίτης (9/12) βρήκε για τρίτη σερί αγωνιστική δίχτυα στο Champions League αυτή τη φορά απέναντι στην Σπόρτινγκ, αφήνοντας πίσω του το σχετικό ρεκόρ που κατείχε ο Κιλιάν Μπαπέ.

Το ενδιαφέρον στατιστικό της διοργάνωσης πάντως είναι ο αριθμός των γκολ που έχουν σημειωθεί από ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών μέσα στο 2025. Δώδεκα τέρματα, δηλαδή το 36% των γκολ σε αυτή την στατιστική κατηγορία! Βλέποντας την μεγάλη εικόνα για να γίνει περισσότερο κατανοητό το φετινό... κατόρθωμα, στην ιστορία του Champions League έχουν σημειωθεί συνολικά 33 γκολ από παίκτες κάτω των 18!

36% - Of the 33 goals scored by under-18s in UEFA Champions League history, 36% of them have been netted in 2025 alone (12/33):



4 - Yamal

3 - Karl

2 - Nwaneri, Dadason

1 - Satpaev



Generation. pic.twitter.com/pX7xDN3dZs — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025

Πέραν των τριών από τον Καρλ, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει πετύχει τέσσερα, οι Νουανέρι και Ντάντασον έχουν από δύο, ενώ ο Σατπάγιεφ της Καϊράτ μετράει ένα. Κι είναι πολύ πιθανό, ο συνολικός αριθμός να αυξηθεί...