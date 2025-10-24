Μπαρτσελόνα: Ο Ραφίνια μένει εκτός για ακόμη έναν μήνα!
Τα κακά νέα που αφορούν την περίπτωση του Ραφίνια, φαίνεται πως έγιναν ακόμη χειρότερα για την Μπαρτσελόνα! Κι αυτό, γιατί ο Βραζιλιάνος όχι μόνο θα χάσει το Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10), αλλά αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες εβδομάδες.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic», ο Ραφίνια επέστρεψε στις προπονήσεις για τη Ρεάλ την Πέμπτη (23/10), στην προσπάθειά του να προετοιμαστεί για το ντέρμπι της Κυριακής, καθώς βρίσκεται εκτός δράσης από τις 25 Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από την προπόνηση με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υποτροπή του τραυματισμού του που θα τον αφήσει εκτός για περίπου έναν επιπλέον μήνα! Θυμίζουμε ότι ο Ραφίνια αντιμετωπίζει πρόβλημα από τον αγώνα με τη Ρεάλ Οβιέδο στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον δικέφαλο μηριαίο, και δεν είχε αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό την περασμένη Τρίτη (21/10) κάνοντας αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος με τη Βασίλισσα.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raphinha has suffered a setback on his hamstring and could be out up to another month.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 24, 2025
— @MarioCortegana pic.twitter.com/quP0k72LHv
