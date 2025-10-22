Ξέσπασε ο Τέμπας μετά την ακύρωση της διεξαγωγής του Βιγιαρεάλ- Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι: «Χάθηκε η ευκαιρία να πάει μπροστα το ισπανικό ποδόσφαιρο»

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, καταδίκασε την απόφαση ακύρωσης του αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, κατηγορώντας τις ποδοσφαιρικές αρχές της Ισπανίας ότι λειτουργούν αναχρονιστικά.

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, αντέδρασε σήμερα το πρωί στην ανακοίνωση ότι ο αγώνας της Βιγιαρεάλ εναντίον της Μπαρτσελόνα, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η είδηση ​​έγινε γνωστή την Τρίτη το βράδυ, όταν η εταιρεία που διοργάνωσε την εκδήλωση ανακοίνωσε ότι αποσύρεται «λόγω της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί στην Ισπανία τις τελευταίες εβδομάδες», αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στις αντιδράσεις των ίδιων των παικτών, όπως εκείνες στο Οβιέδο-Εσπανίολ τη Παρασκευή (17/10).

Ο Τέμπας ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» μια μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία κατηγόρησε «τους θεσμούς που διέπουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εκείνους που επικαλούνται την ακεραιότητα της διοργάνωσης ενώ πιέζουν τους διαιτητές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων», κάνοντας μία συγκαλυμμένη αλλά σαφή αναφορά στην UEFA

Ο 63χρόνος πρόεδρος επεσήμανε επίσης τους συλλόγους εκείνους «που έχουν περάσει χρόνια διαστρεβλώνοντας την αφήγηση ή χρησιμοποιώντας την πολιτική και μιντιακή πίεση ως αθλητικό όπλο» και λειτούργησαν ως «τροχοπέδη για την ανάπτυξη του ισπανικού ποδοσφαίρου», ενώ ευχαρίστησε τόσο τη Βιγιαρεάλ όσο και την Μπαρτσελόνα για την αγαστή συνεργασία τους, αλλά και την προθυμία που έδειξαν αμφότεροι στην νέα αυτή πρόταση.

Αναλυτικά η δήλωση του Χαβιέρ Τέμπας:

«Σήμερα, το ισπανικό ποδόσφαιρο έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει, να προβληθεί στον κόσμο και να ενισχύσει το μέλλον του. Η λεγόμενη υπεράσπιση της «παράδοσης» προέρχεται από μια κλειστή και επαρχιώτικη νοοτροπία, ενώ οι αληθινές παραδόσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου υπονομεύονται από τους ίδιους τους θεσμούς που το διέπουν.

Χρόνο με το χρόνο, καταστρέφουν τα εθνικά πρωταθλήματα ,την πραγματική ατμομηχανή της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, εν μέσω της αφέλειας και της παθητικότητας των Ευρωπαίων ηγετών που δεν μπορούν να διακρίνουν το ασήμαντο από το ουσιώδες.

Οι εκκλήσεις για «ακεραιότητα του ανταγωνισμού» προέρχονται από εκείνους που αμφισβητούν εδώ και καιρό αυτήν ακριβώς την ακεραιότητα, πιέζοντας διαιτητές, επηρεάζοντας πολιτικούς και χειραγωγώντας την αφήγηση μέσω πολιτικής και μιντιακής πίεσης.

Άλλοι, ίσως εν αγνοία τους και καλή τη πίστει, έχουν εμπλακεί σε συζητήσεις βασισμένοι σε πληροφορίες που είχαν ήδη συζητηθεί το 2018. Αυτές οι λεγόμενες «πληροφορίες»,τότε και τώρα, ήταν απλώς μια δικαιολογία για να θάψουν το έργο.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα για τη δέσμευση και τη γενναιοδωρία τους, αποτελώντας μέρος ενός έργου που είχε ως μοναδικό στόχο την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και του ποδοσφαίρου. Δεν σκέφτηκαν τον εαυτό τους, αλλά όλους.

Η La Liga θα συνεχίσει να εργάζεται, με αυστηρότητα και πεποίθηση, ώστε το ισπανικό ποδόσφαιρο να παραμείνει ανταγωνιστικό, αντιμετωπίζοντας όσους επιδιώκουν να το καταστρέψουν, σεβόμενοι πάντα τις ρίζες του και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του. Το ισπανικό ποδόσφαιρο αξίζει να ατενίζει το μέλλον με φιλοδοξία, όχι με φόβο. Θα συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Αυτή τη φορά ήμασταν πιο κοντά από ποτέ».

