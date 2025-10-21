Το «Θεράμικα» στην Ισπανία θα φιλοξενήσει τελικά τον αγώνα Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, καθώς η La Liga ανακοίνωσε πως το πλάνο μεταφοράς της αναμέτρησης στο Μαϊάμι ακυρώθηκε!

Η διαμαρτυρία των ισπανικών ομάδων καθ΄όλη τη διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής για την αμφιλεγόμενη απόφαση της La Liga να μεταφέρει τη διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι των ΗΠΑ έπιασε τόπο! Η πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής του ισπανικού ποδοσφαίρου για αγώνα εκτός των ισπανικών συνόρων είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την UEFA να εκφράζει μεν τις ενστάσεις της, αλλά τελικά να ανάβει το πράσινο φως.

Παρόλα αυτά στην Ισπανία η αντιδράσεις συνεχίστηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα η Relevant - εταιρεία υπεύθυνη πίσω από την προώθηση του αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες - να κάνει πίσω! Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώθηκε και από τη La Liga, η οποία δεν δίστασε να εκφράσει την πικρία της για την αποτυχία του πρότζεκτ.

Εφόσον δεν προκύψει λοιπόν κάποια νέα ανατροπή, ο αγώνας τελικά θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ, «Θεράμικα», στις 21 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της La Liga

«Η LALIGA εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι αυτό το έργο —το οποίο αντιπροσώπευε μια ιστορική και ανεπανάληπτη ευκαιρία για τη διεθνοποίηση του ισπανικού ποδοσφαίρου— δεν μπορεί να προχωρήσει.

Η διεξαγωγή ενός επίσημου αγώνα εκτός των ισπανικών συνόρων θα αποτελούσε ένα καθοριστικό βήμα στην παγκόσμια επέκταση της διοργάνωσης, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία των συλλόγων μας, τη θέση των ποδοσφαιριστών μας και το κύρος του ισπανικού ποδοσφαίρου σε μια στρατηγικά σημαντική αγορά όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έργο συμμορφωνόταν πλήρως με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς και δεν επηρέαζε την ακεραιότητα της διοργάνωσης, όπως επιβεβαίωσαν οι αρμόδιοι θεσμοί που εποπτεύουν την εφαρμογή του, οι οποίοι αντιτάχθηκαν για άλλους λόγους.

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, όπου πρωταθλήματα όπως η Premier League και διοργανώσεις όπως το UEFA Champions League συνεχίζουν να διευρύνουν την εμβέλειά τους και τη δυνατότητά τους να παράγουν πόρους, πρωτοβουλίες όπως αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η απώλεια τέτοιων ευκαιριών περιορίζει τη δημιουργία νέων εσόδων, μειώνει τη δυνατότητα των συλλόγων να επενδύουν και να ανταγωνίζονται, και αποδυναμώνει τη διεθνή απήχηση ολόκληρου του εθνικού ποδοσφαιρικού οικοσυστήματος.

Τέλος, η LALIGA επιθυμεί να ευχαριστήσει τους συλλόγους για τη διάθεσή τους και τη συνεργασία τους σε αυτό το εγχείρημα, καθώς και για τη συνεχή τους δέσμευση στην ανάπτυξη της διοργάνωσης.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, όπως πάντα, για να φέρουμε το ισπανικό ποδόσφαιρο σε κάθε γωνιά του κόσμου, προωθώντας ένα ανοιχτό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό όραμα που ωφελεί συλλόγους, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους».