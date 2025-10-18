Οβιέδο - Εσπανιόλ: Διακοπή ως διαμαρτυρία για το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων έμειναν ακίνητοι στα πρώτα -περίπου- 20 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα που θα γίνει στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Το βράδυ της Παρασκευής (17/10) η La Liga επέστρεψε μετά το break των Εθνικών ομάδων, με την Ρεάλ Οβιέδο να υποδέχεται την Εσπανιόλ για την 9η αγωνιστική του θεσμού. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που πήραν τους τρεις βαθμούς, καθώς επικράτησαν με 0-2 (73' Γκαρθία, 82' Μίγια), ανεβαίνοντας έστω και προσωρινά στην 5η θέση της κατάταξης.

Ωστόσο, αυτό που... ξεχώρισε από την αναμέτρηση ήταν η κίνηση των ποδοσφαιριστών κατά την έναρξη του αγώνα.

Συγκεκριμένα, μετά το πρώτο σφύριγμα του Ματέο Μπουσκέτς και περίπου για 20 δευτερόλεπτα, οι παίκτες και των δυο ομάδων έμειναν ακίνητοι, σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο λόγος είναι φυσικά η απόφαση της λίγκας για τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, στις 20 Δεκεμβρίου. Μια απόφαση που σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων.

Έτσι, οι αρχηγοί των ομάδων της ισπανικής λίγκας αποφάσισαν να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο, θέλοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους για αυτή την επιλογή των αρμόδιων οργάνων, στο βωμό του κέρδους. Να σημειωθεί πως αυτή η ενέργεια θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής, με τους ποδοσφαιριστές των Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ να εξαιρούνται, ούτως ώστε να αποφευχθούν πιθανές κυρώσεις.

Όπως αναμενόταν, τα συγκεκριμένα δευτερόλεπτα δεν προβλήθηκαν από την τηλεοπτική παραγωγή, που.. προτίμησε να δείξει ένα πανοραμικό πλάνο του γηπέδου.