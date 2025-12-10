Με σπουδαίο «διπλό» κόντρα στην Καραμπάγκ, ο Άγιαξ έμεινε «ζωντανός» στο Champions League. Τρίποντο για... 24άδα η Κοπεγχάγη στην έδρα της Βιγιαρεάλ.

Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4

Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά κοτζάμ Άγιαξ έχει κι ένα... ειδικό βάρος στην Ευρώπη. Ακόμη κι αν στο φετινό Champions League άργησε να το θυμηθεί. Μετά από πέντε ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ο Αίαντας βρήκε το πρώτο του τρίποντο, επικρατώντας 3-2 της Καραμπάγκ στο Μπακού, και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πλασάρισμα στην 24άδα της League Phase. Υπενθυμίζουμε πως την τελευταία αγωνιστική ο ολλανδικός σύλλογος υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να έχει... do or die χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες.

Οι Αζέροι άνοιξαν το σκορ με τον Ντουράν μόλις στο 10' και, μετά την ισοφάριση του Ντόλμπεργκ στο 39', πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Σίλβα στο 47'. Ο Άγιαξ όμως δεν είχε πιε την τελευταία του λέξη και... μίλησε στο φινάλε. Πρώτα ισοφάρισε στο 79' με τον Γκλουκ, έπειτα με φανταστικό σουτ του Γκααεΐ τέσσερα λεπτά μετά γύρισε το ματς και στο 90' είδε τον Γκλουκ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα μιας σπουδαίας επικράτησης.

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3

Μεγάλη νίκη έκανε και η Κοπεγχάγη, που άλωσε το «Θεράμικα» στο φινάλε. Οι Δανοί επικράτησαν 3-2 της Βιγιαρεάλ στην Ισπανία και ανέβηκαν στην 23η θέση της League Phase του Champions League, κάνοντας γερό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Άνοιξαν το σκορ με τον Ελιονούσι μόλις στο 2ο λεπτό και πήραν ξανά τα ηνία με τον Ασουρί στο 48' μετά την προσωρινή ισοφάριση του Κομεσάνα. Η Βιγιαρεάλ, που αποκλείστηκε και μαθηματικά, βρήκε νέα απάντηση με τον Ολουβασέγι στο 56', αλλά την τελευταία λέξη την είπε η Κοπεγχάγη. Ο Κορνέλιους «χτύπησε» στο 90' και χάρισε το σπουδαίο τρίποντο στην ομάδα του.