Φλικ: «Καταλαβαίνω το λόγο που είναι θυμωμένος ο Μεντιλίμπαρ, δεν είναι πρόβλημα μου»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, μετά την ευρεία νίκη επί του Ολυμπιακού, με 6-1.

Ο Ολυμπιακός έχασε από την Μπαρτσελονά στο «Μονζουίκ» με 6-1, έχοντας βέβαια σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ, τόσο για την αποβολή του Έσε, όσο και για το πέναλτι του Τζολάκη στον Ράσφορντ. Ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ, μίλησε μετά το παιχνίδι και αναφέρθηκε στον δικαιολογημένο θυμό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Δεν είναι πρόβλημά μου. Το βλέπω διαφορετικά, αλλά δεν θα πω κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω πώς οι αποφάσεις του διαιτητή άλλαξαν το παιχνίδι. Θα πρέπει να παίζουμε στο χορτάρι, υπάρχουν αποφάσεις που είναι υπέρ μας και άλλες που είναι εναντίον μας. Καταλαβαίνω το λόγο που είναι θυμωμένος.

Πάντα σκέφτομαι θετικά. Είμαστε σε θέση να πάμε τώρα στην Μαδρίτη για να νικήσουμε, έχουμε καλή ομάδα. Ίσως να επιστρέψουν δύο παίκτες μέχρι το Σαββατοκύριακο αλλά το σημαντικό είναι πως έχουμε αυτή την τεράστια νίκη τώρα, απέναντι στον Ολυμπιακό, που μας δίνει αυτοπεποίθηση.

Ο Ολυμπιακός μας πίεσε ψηλά και έκανε δύσκολα τα πράγματα για εμάς οπότε το πρώτο γκολ του Φερμίν μάς βοήθησε. Το αποτέλεσμα αυτό θα μας βοηθήσει για τις εβδομάδες που θα έρθουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γερμανός προπονητής.