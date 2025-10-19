«Είμαστε μαζί σου Ηλία»: Η συγκινητική κίνηση των παικτών της Ατλέτικο για τον Κωστή

«Είμαστε μαζί σου Ηλία»: Η συγκινητική κίνηση των παικτών της Ατλέτικο για τον Κωστή

ελλαδα

bet365

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση προέβησαν οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης καθώς βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια αφιερωμένα στον Ηλία Κωστή που τραυματίστηκε σοβαρά σε φιλικό στη Λιβύη.

Από το φιλικό στη Λιβυή κόντρα στην Ίντερ, η Ατλέτικο Μαδρίτης αποκόμισε μία σημαντική απώλεια καθώς είδε τον Ηλία Κωστή να αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια και εν τέλει θα μείνει εκτός για περίπου επτά μήνες καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Εκτός από τα χιλιάδες μηνύματα στα social media από τους οπαδούς της ομάδας που έστειλαν μήνυμα στήριξης στον 21χρονο Έλληνα στόπερ, οι «ροχιμπλάνκος» έκαναν μία συγκινητική κίνηση καθώς οι παίκτες εμφανίστηκαν με μπλουζάκια αφιερωμένα σε εκείνον.

Πριν το παιχνίδι με την Οσασούνα, η βασική εντεκάδα του Τσόλο Σιμεόνε φωτογραφήθηκε με μπλουζάκια που έγραφαν το όνομα του ποδοσφαιριστή και τη λέξη «ψυχή» ενώ η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της ομάδας, συνόδευε τη φωτογραφία με τη φράση: «Είμαστε μαζί σου, Ηλία Κωστή».

@Photo credits: Στο X της Ατλέτικο Μαδρίτης
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα