«Είμαστε μαζί σου Ηλία»: Η συγκινητική κίνηση των παικτών της Ατλέτικο για τον Κωστή

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση προέβησαν οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης καθώς βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια αφιερωμένα στον Ηλία Κωστή που τραυματίστηκε σοβαρά σε φιλικό στη Λιβύη.

Από το φιλικό στη Λιβυή κόντρα στην Ίντερ, η Ατλέτικο Μαδρίτης αποκόμισε μία σημαντική απώλεια καθώς είδε τον Ηλία Κωστή να αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια και εν τέλει θα μείνει εκτός για περίπου επτά μήνες καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Εκτός από τα χιλιάδες μηνύματα στα social media από τους οπαδούς της ομάδας που έστειλαν μήνυμα στήριξης στον 21χρονο Έλληνα στόπερ, οι «ροχιμπλάνκος» έκαναν μία συγκινητική κίνηση καθώς οι παίκτες εμφανίστηκαν με μπλουζάκια αφιερωμένα σε εκείνον.

Πριν το παιχνίδι με την Οσασούνα, η βασική εντεκάδα του Τσόλο Σιμεόνε φωτογραφήθηκε με μπλουζάκια που έγραφαν το όνομα του ποδοσφαιριστή και τη λέξη «ψυχή» ενώ η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της ομάδας, συνόδευε τη φωτογραφία με τη φράση: «Είμαστε μαζί σου, Ηλία Κωστή».