Ο Αντουάν Γκριεζμάν έγινε αντικείμενο δριμείας κριτικής από τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης, επειδή την ώρα που η ομάδα του έχανε, εκείνος έκανε το... «6,7».

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε χθες (02/12) από την Μπαρτσελόνα με 3-1 στο «Καμπ Νου» στα πλαίσια της εμβόλιμης αγωνιστικής της LaLiga, με τους οπαδούς των Μαδριλένων να «εξαγριώνονται» περισσότερο με τον Γάλλο επιθετικό της ομάδας τους, Αντουάν Γκριεζμάν, παρά με την ήττα αυτή καθαυτή.

Πιο συγκεκριμένα ο 33χρόνος διεθνής λίγη ώρα μετά την λήξη της αναμέτρησης στη Βαρκελώνη ανέβασε ένα στόρι στο Instagram, που απεικόνιζε την στιγμή που έβγαινε αλλαγή ο Κόκε, που φοράει το νούμερο 6 και εμπαινε ο ίδιος με το νούμερο 7. Φυσικά το αστείο της υπόθεσης έγκειται στα νούμερα των δύο παικτών που δίπλα δίπλα σχηματίζουν τον αριθμό «67» ή αλλιώς «6,7» το περίφημο trend που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο.

Τι είναι το 6,7

Η φράση αυτή προέρχεται από το τραγούδι του ράπερ Skrilla «Doot Doot (6 7)», που κάνει αναφορά σε έναν μπασκετμπολίστα ο οποίος έχει ύψος 2,01 μέτρα (6 πόδια και 7 ίντσες). Η φράση έγινε viral μέσα από βίντεο που συνδέθηκαν με τον παίκτη των Σάρλοτ Χόρνετς του NBA, LaMelo Ball, αλλά και το βίντεο του «6-7 Kid» που πήρε εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Γκριεζμάν ανέβασε το στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό, αλλά το διέγραψε σχεδόν απευθείας, εν μέσω αντιδράσεων από τους οπαδούς των «κολτσονέρος», οι οποίοι το θεώρησαν προσβλητικό και ασέβεια προς εκείνους, καθώς η ομάδα τους είχε μόλις ηττηθεί με βαρύ σκορ από τους Καταλανούς.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος έχει χρησιμοποιήσει το «6,7». Πριν από περίπου ένα μήνα όταν η Ατλέτικο επικράτησε της Σεβίλλης με 3-0, ο Γκριεζμάν σκόραρε το τρίτο τέρμα του αγώνα και το πανηγύρισε όπως ο Skrilla στο τραγούδι του, χωρίς όμως να υπάρξουν αρνητικές αντιδράσεις.