Μπαρτσελόνα: «Τρελαμένος» ο Φλικ, πανηγύρισε το γκολ της νίκης με... άσεμνη χειρονομία! (vid)
Δεν το... πήρε και πολύ ψύχραιμα ο Χάνσι Φλικ. Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για το Champions League, η Μπαρτσελόνα τα χρειάστηκε απέναντι στην Τζιρόνα αλλά πήρε τη δραματική νίκη με γκολ του Ρόναλντ Αραούχο στο 90+3'.
Flick's reaction 😭pic.twitter.com/byU5Kn8jYH— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 18, 2025
Η συγκίνηση της στιγμής ήταν τέτοια που ο Γερμανός κόουτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και τη στιγμή του γκολ έτρεξε από τον πάγκο προς το γήπεδο κάνοντας χαρακτηριστική άσεμνη χειρονομία. Ίσως αυτή του η κίνηση να είχε στόχο τον διαιτητή που λίγο πριν τον είχε αποβάλει για διαμαρτυρίες. Ωστόσο, ο Φλικ μετά το ματς απολογήθηκε για τον σάλο γύρω από την κίνησή του και τόνισε πως δεν είχε καμία σημασία και δεν απευθυνόταν σε κάποιον.
