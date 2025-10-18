Τον γύρο των social media κάνουν οι εικόνες του... έξαλλου Χάνσι Φλικ, δευτερόλεπτα μετά το γκολ που χάρισε στην Μπαρτσελόνα τη νίκη επί της Τζιρόνα στο 90+3'.

Δεν το... πήρε και πολύ ψύχραιμα ο Χάνσι Φλικ. Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για το Champions League, η Μπαρτσελόνα τα χρειάστηκε απέναντι στην Τζιρόνα αλλά πήρε τη δραματική νίκη με γκολ του Ρόναλντ Αραούχο στο 90+3'.

Η συγκίνηση της στιγμής ήταν τέτοια που ο Γερμανός κόουτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και τη στιγμή του γκολ έτρεξε από τον πάγκο προς το γήπεδο κάνοντας χαρακτηριστική άσεμνη χειρονομία. Ίσως αυτή του η κίνηση να είχε στόχο τον διαιτητή που λίγο πριν τον είχε αποβάλει για διαμαρτυρίες. Ωστόσο, ο Φλικ μετά το ματς απολογήθηκε για τον σάλο γύρω από την κίνησή του και τόνισε πως δεν είχε καμία σημασία και δεν απευθυνόταν σε κάποιον.