Ρεάλ Οβιέδο - Εσπανιόλ 0-2: Απόδραση και... πεντάδα
Η απομάκρυνση του Παούνοβιτς δεν βοήθησε την Ρεάλ Οβιέδο να επιστρέψει σε θετικό αποτέλεσμα, καθώς η Εσπανιόλ τής άλωσε την έδρα (0-2) και την άφησε εντός της ζώνης του υποβιβασμού, ενώ η ίδια αναρριχήθηκε στην βαθμολογία. Να σημειωθεί ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, δεν αγωνίστηκαν με την La Liga να μεταδίδει πλάνα εκτός γηπέδου.
Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα: Οι αρχηγοί της La Liga σχεδιάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή του αγώνα στο Μαϊάμι
Οι Καταλανοί ήταν καλύτεροι χάνοντας μερικές καλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, ωστόσο η Οβιέδο ήταν εκείνη που έφτασε πιο κοντά στο γκολ. Στο 47', ο Ρέινα εξαπέλυσε το σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Από το σημείο εκείνο και μετά, η Εσπανιόλ ανέβασε την απόδοσή της πιέζοντας για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το κατάφερε στο 73' αξιοποιώντας την ολιγωρία στην άμυνα των γηπεδούχων, με τον Γκαρθία να σκοράρει από κοντά. Ύστερα από νέο λάθος στο 82', ο Μίγια έκανε το 2-0 για την Εσπανιόλ -που ήταν και το τελικό σκορ- ανεβαίνοντας προσωρινά στην 5η θέση της La Liga.
