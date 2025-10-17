Οι αρχηγοί των ομάδων της Ισπανίας σχεδιάζουν διαμαρτυρία για την διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι και κάνουν λόγο για έλλειψη διαφάνειας από πλευράς La Liga.

Ντόρο έχουν προκαλέσει τα σχέδια της La Liga για τη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα σε Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι στις 21 Δεκεμβρίου. Αν και η UEFA κατέθεσε τις ενστάσεις της για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τελικά άναψε το πράσινο φως για την πρωτοφανή απόφαση που θα δει τις δυο ομάδες της Ισπανίας να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις ΗΠΑ στο πλαίσιο αγώνα πρωταθλήματος!

Το παραπάνω γεγονός δεν έχει περάσει φυσικά απαρατήρητο από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ισπανία, οι οποίοι φέρεται να σχεδιάζουν σχετική διαμαρτυρία το προσεχές Σαββατοκύριακο!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «COPE», τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των αρχηγών των ομάδων της La Liga που σχεδιάζουν να διαμαρτυρηθούν κατά τη διάρκεια της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, καθυστερώντας την έναρξη των αγώνων για περίπου είκοσι με τριάντα δευτερόλεπτα.

Όπως συνεχίζει το ρεπορτάζ, οι ποδοσφαιριστές θεωρούν πως η La Liga ενήργησε χωρίς πρώτα να ακούσει τη δική τους άποψη και κάνουν λόγο για έλλειψη διαφάνειας και σεβασμού προς το πρόσωπό τους από την αρμόδια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος.

Προς το παρόν οι αρχηγοί δεν έχουν καταλήξει σε μια οριστική απόφαση, αλλά οι σχετικές διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν μέσα στις επόμενες ώρες προκειμένου να προκύψει «λευκός καπνός» πριν από τη σέντρα των αγώνων.