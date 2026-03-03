Οπαδός της Οβιέδο είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης 15 μηνών και πρόστιμο για ρατσιστική επίθεση στον Ράσφορντ.

Το ρατσιστικό επεισόδιο συνέβη στην αναμέτρηση μεταξύ Οβιέδο και Μπαρτσελόνα στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ράσφορντ δέχτηκε ρατσιστικά συνθήματα από οπαδό των γηπεδούχων.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Πριγκιπάτου της Αστούριας, στον 19χρονο φίλαθλο ζητήθηκε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης 15 μηνών, πρόστιμο ύψους 2.880 ευρώ και αποζημίωση 2.000 ευρώ. Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ενός παρευρισκόμενου στον αγώνα και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός από το περιστατικό που αφορά τον Άγγλο, η ίδια Εισαγγελία είχε καταθέσει πριν λίγες μέρες νέα έγγραφο, με το οποίο ζητούσε επίσης ποινή φυλάκισης και πρόστιμο σε άλλο οπαδό της Οβιέδο για εξύβριση στον Μπαπέ, σε αγώνα που είχε γίνει στις 24 Αυγούστου.