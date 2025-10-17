Ρεάλ Μαδρίτης: Οδεύει προς την έξοδο ο Ρούντιγκερ
Η θέση του Αντόνιο Ρούντιγκερ στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως είναι ιδιαίερα επισφαλής, καθώς σύμφωνα με την Bild, ο σύλλογος δεν σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Παρότι ο Γερμανός αμυντικός είχε μια σημαντική παρουσία στη Βασίλισσα τα προηγούμενα χρόνια, η συμπεριφορά του και η κατακόρυφη πτώση στην απόδοσή του έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις της.
Ο Ρούντιγκερ, φέρεται μάλιστα να είχε ένα σοβαρό επεισόδιο με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ σε προπόνηση της ομάδας, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Τσάμπι Αλόνσο, όπως αναφέρει η ίδια πηγή. Ο 32χρονος μπακ φέρεται να έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Άγγλο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ τους και να χρειαστεί στη συνέχεια να χωριστούν από συμπαίκτες τους. Αν και το περιστατικό θεωρήθηκε λήξαν, φαίνεται πως επηρέασε το κλίμα στα αποδυτήρια αλλά και την άποψη του Ισπανού κόουτς για τον παίκτη του.
Ο Αλόνσο θεωρεί ότι ο 32χρονος αμυντικός δεν έχει πλέον την απαιτούμενη σταθερότητα ούτε τη φυσική κατάσταση ώστε να συνεχίσει να αποτελεί βασικό στέλεχος της Ρεάλ. Παράλληλα, οι συνεχείς μικροτραυματισμοί του και το υψηλό του συμβόλαιο, που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ ετησίως κάνουν την παραμονή του ακόμα πιο δύσκολη.
