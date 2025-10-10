Μπέλινγκχαμ: «Να δείχνουμε ότι είμαστε ευάλωτοι, να ανοίξουμε δρόμο για αυτούς που παλεύουν στο σκοτάδι»

Το δικό του σημαντικό μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα της ψυχικής υγείας έστειλε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Παιδί-θαύμα, σούπερ σταρ από όταν ήταν έφηβος. Μόνο ο ίδιος ξέρει πόση πνευματική δύναμη χρειάστηκε να αντλήσει για να διαχειριστεί όσα έζησε και ζει. Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ χρησιμοποίησε άριστα το βήμα που του προσφέρει το ποδόσφαιρο και ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας δεν δίστασε να μιλήσει για αυτή, παροτρύνοντας τους συναδέλφους του να μην κρύβουν την ευάλωτη φύση τους, αφού αυτό μπορεί να βοηθήσει τον διάλογο γύρω από το θέμα.

«Με την ανάπτυξη των social media, υπάρχουν πλέον περισσότεροι τρόποι για να επιτεθεί κάποιος σε κάποιον άλλον. Νομίζω πως εξακολουθεί να υπάρχει ένα στίγμα γύρω από το να μιλάει κανείς για την ψυχική υγεία. Ξέρω πως υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ευάλωτος, αμφέβαλα για τον εαυτό μου και χρειαζόμουν κάποιον να μιλήσω, αλλά αντί γι’ αυτό προσπαθούσα να διατηρήσω αυτήν την εικόνα του "σκληρού" που δεν χρειάζεται κανέναν. Η αλήθεια είναι πως χρειάζομαι κάποιον – όπως όλοι οι άλλοι. Και νιώθεις πολύ καλύτερα όταν μιλάς για τα συναισθήματά σου και τα όσα νιώθεις.

Ως αθλητές, φαίνεται πως έχουμε τον κόσμο στα πόδια ή στα χέρια μας. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν μπορέσουμε να δείξουμε την ευαλωτότητά μας, ανοίγουμε έναν ευρύτερο διάλογο για ανθρώπους που παλεύουν στο σκοτάδι. Είναι καθήκον ανθρώπων σαν κι εμένα, και όλων όσοι είμαστε σε τέτοιες θέσεις, να είμαστε πρότυπα», δήλωσε αρχικά ο Μπέλινγκχαμ μιλώντας στο Laureus και στη συνέχεια προσέθεσε:

«Όταν ήμουν νέος στην Μπέρμιγχαμ, έψαχνα το όνομά μου στο Twitter και διάβαζα όλα όσα έλεγαν για μένα.

Αλλά ακόμα κι αν τα σχόλια ήταν θετικά, γρήγορα αναρωτήθηκα: "Γιατί να αφήνω τις απόψεις ανθρώπων που δεν με γνωρίζουν να επικυρώνουν αυτό που πιστεύω για τον εαυτό μου;". Πίστευα πως ήμουν καλός παίκτης πριν το διαβάσω στο Twitter, οπότε ποιο ήταν το νόημα να διαβάζω τι λένε οι άλλοι;

Φυσικά, αν έπεφτα πάνω σε αρνητικά σχόλια, το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο. Οπότε, ρώτησα ξανά τον εαυτό μου: "Γιατί το κάνω αυτό στην ψυχική μου υγεία;". Υπάρχει ήδη αρκετή αρνητικότητα και πίεση στον επαγγελματικό αθλητισμό, χωρίς να τη ζητάς μόνος σου».