«Σκληρή» κριτική όσον αφορά τους συνεχείς τραυματισμούς άσκησε στους Καταλανούς ο Τσάβι Αμάρο, τονίζοντας πως κάτι πάει λάθος στον σύλλογο τη φετινή σεζόν.

Περισσότερο νοσοκομείο παρά ποδοσφαιρική ομάδα θυμίζει αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί λίγες ημέρες πριν υποδεχθούν τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10), αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τα περισσότερα εξ' αυτών να έχουν προκύψει στο πρόσφατο διάστημα.

Μετά τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν που υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση στις αρχές της σεζόν και αναμένεται να επιστρέψει τον Δεκέμβριο, αλλά και τον Γκάβι που επίσης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα είναι και πάλι διαθέσιμος με το νέο έτος, «σειρά» πήραν 6 ακόμη ποδοσφαιριστές!

Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια, Τζοάν Γκαρσία, Φερμίν Λόπες, Ντάνι Όλμο, Φεράν Τόρες και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο απουσιολόγιο του Χάνσι Φλικ και είναι όλοι τους αμφίβολοι για την αναμέτρηση του Σαββάτου (18/10) με την Τζιρόνα, αλλά και το παιχνίδι της Τρίτης (21/10) απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

⚠️ @Amaro_DelArco avisa al Barcelona



"Su gran rival no es el Madrid, es la camilla" 🤕https://t.co/7FUxGVaQkE — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 15, 2025

Όλα τα παραπάνω, όπως είναι λογικό έχουν προκαλέσει ανησυχία, αλλά και «σφοδρή» κριτική από τα ισπανικά ΜΜΕ. Μια από αυτές προήλθε από το στόμα του Τσάβι Αμάρο, δημοσιογράφου της Marca, μέσω της εκπομπής ''La Tribu''. Βλέποντας πως η Μπάρτσα είχε 10 τραυματισμούς μέσα σε μόλις ένα δίμηνο, ο Αμάρο τόνισε πως όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Κάτι δεν πάει καλά: είτε ο ''φόρτος εργασίας'' είναι δυσανάλογος, είτε το προπονητικό επιτελείο λειτουργεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

Στη συνέχεια, έδωσε και την... ατάκα που έγινε viral μέσω του Radio Marca, η οποία εμπεριέχει δόση αλήθειας. «Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα δεν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το... φορείο!».