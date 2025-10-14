Συσσωρεύονται τα προβλήματα για την Μπαρτσελόνα, αφού και ο Ρααφίνια δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Άσχημα νέα για την Μπαρτσελόνα σχετικά με τον Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, που τραυματίστηκε πριν δύο εβδομάδες στο ματς με την Οβιέδο, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στον δεξί μηριαίο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Τζιρόνα, ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τον Ολυμπιακό και το Clasico που ακολουθεί. Ο παίκτης φέρεται να ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επανένταξής του, ενώ και τα πιο πρόσφατα ιατρικά τεστ έδειξαν ότι δεν έχει αναρρώσει πλήρως.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε μια σταδιακή επιστροφή, ξεκινώντας από τους αγώνες με Τζιρόνα και Ολυμπιακό. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Sport το πλάνο αυτό έχει πλέον… τιναχτεί στον αέρα και ο παίκτης δίνει αγώνα δρόμου, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.

O Bραζιλιάνος επιθετικός δεν έχει πατήσει ακόμη χορτάρι, παρότι οι διεθνείς έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τη διακοπή. Μάλιστα, τέσσερις μέρες πριν τον αγώνα με την Τζιρόνα συνεχίζει να προπονείται στο γυμναστήριο, χωρίς να έχει καν βγει στο γήπεδο, ούτε καν για ατομικό πρόγραμμα. Θυμίζουμε, πως ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επέστρεψε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την Πολωνία. Επιπλέον, οι Φεράν Τόρες και Χοάν Γκαρθία παραμένουν εξαιρετικά αμφίβολοι για το ματς με τον Ολυμπιακό, με τον Ντάνι Όλμο να είναι εκτός. Θετικό νέο για τους Μπλαουγκράνα πριν την αναμέτρηση με τους Ερυθρόλευκους είναι η επιστροφή του Λαμίν Γιαμάλ στις προπονήσεις.