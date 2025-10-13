Αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του πατέρα Γιαμάλ: «Έχει υπερβολικές απαιτήσεις και ζητά από την Μπαρτσελόνα ιδιωτικά τζετ»
Τις τελευταίες ώρες μία αποκάλυψη του Ρομέν Μολίνα για τον πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πατέρας του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα φέρεται να επισκέφθηκε τα γραφεία της ομάδας για να διαμαρτυρηθεί, υποστηρίζοντας πως ο γιος του δεν είχε τη στήριξη που τού άξιζε στη διεκδίκηση της Χρυσής Μπάλας, σε αντίθεση με τον Ραφίνια.
Η κίνηση αυτή φαίνεται πως άλλαξε τη στρατηγική επικοινωνίας των Μπλαουγκράνα, με το βάρος να μεταφέρεται πλέον ξεκάθαρα στον Γιαμάλ, αφήνοντας τον Βραζιλιάνο σε δεύτερη μοίρα. Μέσα στα αποδυτήρια, αυτή η κατάσταση δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολλοί παίκτες λέγεται πως δυσαρεστήθηκαν έντονα, καθώς η φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα παραδοσιακά στηρίζεται στο ομαδικό πνεύμα, όχι στην προβολή μεμονωμένων παικτών, ωστόσο φαίνεται πως η διοίκηση σε αυτήν την περίπτωση υποχώρησε απέναντι στις πιέσεις της οικογένειας του 18χρονου.
Ο Γιαμάλ θεωρείται ένα «untouchable» πρόσωπο εντός του συλλόγου, με το περιβάλλον του και κυρίως τον πατέρα του να έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή στην ομάδα. Οι απαιτήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, έχουν αυξηθεί σημαντικά, με το κλαμπ να ικανοποιεί σχεδόν κάθε τους επιθυμία, ακόμη και τις πιο παράξενες όπως τη χρήση ιδιωτικών τζετ από την οικογένεια.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lamine Yamal's father has become more influential over his son and his relationship with Barça due to increased attention on him and growing pressure from PSG and other clubs. Over time, his demands have increased.
For example, he went to Barcelona and said:… pic.twitter.com/qbefZMVXcn— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 12, 2025
