Μπαπέ για Γιαμάλ: «Πρέπει να τον αφήσουμε στην ησυχία του, είναι σπουδαίος παίκτης»

Ο Γάλλος στράικερ υπερασπίστηκε το wonderkid της Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως ο κόσμος και τα media θα πρέπει να τον αφήσουν... ήσυχο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι το νέο, πολυαναμενόμενο πρόσωπο που παραχώρησε συνέντευξη στο Movistar+, η οποία έχει προγραμματιστεί να προβληθεί ολόκληρη την προσεχή Κυριακή (12/10). Ωστόσο, ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποια «κλιπάκια», με ατάκες του Γάλλου αστέρα.

Σε ένα αυτά, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης κάνει μια πολύ σημαντική αναφορά στον Λαμίν Γιαμάλ. Αρχικά, ο 27χρονος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τα προσόντα του wonderkid της Μπαρτσελόνα, ενώ στη συνέχεια τονίζει πως ο κόσμος δεν θα πρέπει να τον κρίνει για τα όσα... κάνει εκτός γηπέδου, αλλά για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

«Μπορείτε να δείτε ότι έχει πολύ πάθος για το ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να χάσει. Τα υπόλοιπα είναι η προσωπική του ζωή. Πρέπει να τον αφήσουμε ήσυχο. Στο ποδόσφαιρο, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά στη ζωή, είναι ένα 18χρονο αγόρι. Σε αυτή την ηλικία, όλοι κάνουν λάθη. Κάνεις πράγματα καλά, πράγματα άσχημα...»

«Στο τέλος, θα έχει την εμπειρία της ζωής του. Θα ξέρει τι είναι καλό για αυτόν, και στο τέλος, απλά πρέπει να κοιτάξεις τι κάνει στο γήπεδο. Αυτό που κάνει εκτός γηπέδου δεν είναι σημαντικό, αν δεν είναι σοβαρό. Έχει μεγάλο ταλέντο και θα ακολουθήσει το μονοπάτι που θέλει. Του εύχομαι καλή τύχη».

Η σχέση του με τον Βινίσιους

Ένα εξίσου ενδιαφέρον τρέιλερ, δείχνει τον Μπαπέ να αναφέρεται στη σχέση του με τον Βινίσιους Τζούνιορ, η οποία έχει «κριθεί» πολλάκις από τα ΜΜΕ. Ωστόσο, ο Γάλλος βάζει τα πράγματα στην θέση τους, λέγοντας πως οι δυο τους τα πηγαίνουν εξαιρετικά.

«Δύο διάσημοι παίκτες στην ίδια ομάδα... Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ καλή σχέση με τον Βινίσιους, πολύ καλύτερη φέτος επειδή γνωριζόμαστε πολύ καλύτερα. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και ένας πολύ καλός άνθρωπος.

Είναι φυσιολογικό. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θα μιλήσει, αλλά έχουμε τον ίδιο στόχο: να βοηθήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει τίτλους. Αν θέλουμε να τους κερδίσουμε, πρέπει και οι δύο να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα».