Νέα ανατροπή δεδομένων και τελικά «Μονζουίκ» για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (21/10), με τους Καταλανούς να το ανακοινώνουν επίσημα.

Ανατροπή στην ανατροπή είχαμε όσον αφορά το γήπεδο στο οποίο θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός, την 21η Οκτωβρίου, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «μπλαουγκράνα» μέσω επίσημης ανακοίνωσης γνωστοποίησαν πως το ματς θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και όχι στο νέο «Spotify Camp Nou», όπως είχε διαρρεύσει.

Συγκεκριμένα, τις προηγούμενες ημέρες ισπανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για τη διεξαγωγή του αγώνα στη φυσική έδρα των Καταλανών, ενώ και στο επίσημο site της UEFA υπήρχε ως δηλωμένο το «Καμπ Νόου». Εν τέλει, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, αφού όπως αναφέρει η ανακοίνωση των πρωταθλητών Ισπανίας, ο σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για να λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του θα προσπαθήσουν για ένα καλό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης στο λόφο του Μονζουίκ, σε περίπου 20 ημέρες από σήμερα.

𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2025

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 7:45 μ.μ., εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys. Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στον Σύλλογο την περασμένη εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.