Μπαρτσελόνα: Συμφωνία με Ντε Γιόνγκ για ανανέωση έως το 2029
Στα 28 του χρόνια ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ αποτελεί μαζί με τον Πέδρι τις... σταθερές της Μπαρτσελόνα, όσον αφορά τα της μεσαίας γραμμής.
Ο Ολλανδός έχει «αναγεννηθεί» υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, που στηρίζει αρκετά από τα στοιχεία του παιχνιδιού του πάνω στον Φρένκι. Ωστόσο, το γεγονός πως το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, είχε δημιουργήσει ανασφάλεια στις τάξεις των φίλων της ομάδας.
Μέχρι τις τελευταίες ώρες, καθώς όπως προκύπτει από πολλαπλά δημοσιεύματα αλλά και ανάρτηση του έγκριτου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για επέκταση της συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, Μπάρτσα και Ντε Γιόνγκ συμφώνησαν για νέο συμβόλαιο έως το 2029.
🚨💙❤️ Frenkie de Jong has given his approval to sign his new contract at Barcelona until June 2029.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025
The verbal agreement is done on every detail, just waiting on formal steps on both sides. pic.twitter.com/ovFkvhPpIG
Αυτό που απομένει ουσιαστικά είναι το τυπικό της υπόθεσης, καθώς όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί. Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος μέσος έχει καταγράψει 267 συμμετοχές (19 γκολ, 24 ασίστ) με τα «μπλαουγκράνα», έχοντας στην τροπαιοθήκη του 2 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
