Μπαρτσελόνα: Συμφωνία με Ντε Γιόνγκ για ανανέωση έως το 2029

Πολλαπλά ρεπορτάζ αλλά και ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάνουν λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών, για επέκταση της συνεργασίας τους.

Στα 28 του χρόνια ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ αποτελεί μαζί με τον Πέδρι τις... σταθερές της Μπαρτσελόνα, όσον αφορά τα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ολλανδός έχει «αναγεννηθεί» υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, που στηρίζει αρκετά από τα στοιχεία του παιχνιδιού του πάνω στον Φρένκι. Ωστόσο, το γεγονός πως το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, είχε δημιουργήσει ανασφάλεια στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Μέχρι τις τελευταίες ώρες, καθώς όπως προκύπτει από πολλαπλά δημοσιεύματα αλλά και ανάρτηση του έγκριτου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για επέκταση της συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, Μπάρτσα και Ντε Γιόνγκ συμφώνησαν για νέο συμβόλαιο έως το 2029.

 

Αυτό που απομένει ουσιαστικά είναι το τυπικό της υπόθεσης, καθώς όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί. Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος μέσος έχει καταγράψει 267 συμμετοχές (19 γκολ, 24 ασίστ) με τα «μπλαουγκράνα», έχοντας στην τροπαιοθήκη του 2 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

     

