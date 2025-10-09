Πολλαπλά ρεπορτάζ αλλά και ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάνουν λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών, για επέκταση της συνεργασίας τους.

Στα 28 του χρόνια ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ αποτελεί μαζί με τον Πέδρι τις... σταθερές της Μπαρτσελόνα, όσον αφορά τα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ολλανδός έχει «αναγεννηθεί» υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, που στηρίζει αρκετά από τα στοιχεία του παιχνιδιού του πάνω στον Φρένκι. Ωστόσο, το γεγονός πως το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι, είχε δημιουργήσει ανασφάλεια στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Μέχρι τις τελευταίες ώρες, καθώς όπως προκύπτει από πολλαπλά δημοσιεύματα αλλά και ανάρτηση του έγκριτου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για επέκταση της συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, Μπάρτσα και Ντε Γιόνγκ συμφώνησαν για νέο συμβόλαιο έως το 2029.

🚨💙❤️ Frenkie de Jong has given his approval to sign his new contract at Barcelona until June 2029.



The verbal agreement is done on every detail, just waiting on formal steps on both sides. pic.twitter.com/ovFkvhPpIG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025

Αυτό που απομένει ουσιαστικά είναι το τυπικό της υπόθεσης, καθώς όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί. Μέχρι στιγμής, ο 28χρονος μέσος έχει καταγράψει 267 συμμετοχές (19 γκολ, 24 ασίστ) με τα «μπλαουγκράνα», έχοντας στην τροπαιοθήκη του 2 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 2 Σούπερ Καπ Ισπανίας.