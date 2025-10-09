«Το πλάνο της Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού και ο τραυματισμός του Γιαμάλ»

Παρότι μιλάμε για τις 21 Οκτωβρίου, στην Ισπανία έχουν αρχίσει από τώρα να μιλούν για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Δεν πήγε και με τον καλύτερο τρόπο στη διακοπή η Μπαρτσελόνα καθώς υπέστη δύο ήττες από Παρί Σεν Ζερμέν και την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα. Επίκεντρο των ισπανικών δημοσιευμάτων είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Χάνσι Φλικ θα αντιστρέψει το κλίμα.

Μάλιστα, ουκ ολίγες φορές έχει αναφερθεί η μάχη για την 3η αγωνιστική του Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου (21:45). Μάλιστα, η «Mundo Deportivo» ανέφερε μία πιθανή εντεκάδα, δίνοντας έμφαση στην επιθετική τετράδα αλλά και στην επιστροφή του Λαμίν Γιαμάλ.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ είχε τραυματιστεί και δεν αγωνίστηκε στο ματς με τη Σεβίλλη, με το ιατρικό τιμ να έκανε λόγο για περίπου τρεις εβδομάδες εκτός δράσης. Όπως αναφέρει, όμως, το δημοσίευμα, ο Γιαμάλ αναμένεται να είναι έτοιμος για το παιχνίδι κόντρα στη Χιρόνα (18/10), πράγμα που σημαίνει ότι με τον Ολυμπιακό θα είναι στο 100% για να βοηθήσει την ομάδα του λίγα 24ωρα μετά.

Από εκεί και πέρα, ο Φλικ περιμένει και την επιστροφή του Ραφίνια, με αποτέλεσμα να σχεδιάζει μία αρκετά ταχυδυναμική τετράδα με τους Ραφίνια και Γιαμάλ στα «φτερά», τον Μάρκους Ράσφορντ στην κορυφή και πίσω τον Φερμίν ή τον Όλμο.