Ο πρώην πρόεδρος της Εσπανιόλ ενεπλάκη σε καυγά με οπαδούς της Μπέτις στις VIP σουίτες του γηπέδου μετά την ήττα της ομάδας του.

H Εσπανιόλ υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής (05/10) την Ρεάλ Μπέτις στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος και ηττήθηκε με 1–2 σε έναν αγώνα γεμάτο εντάσεις εντός αλλά και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Πιο αναλυτικά ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X» (πρώην Twitter) δείχνει καθαρά μια συμπλοκή μεταξύ ενός οπαδού των γηπεδούχων με τους αντίστοιχους των φιλοξενούμενων σε μία από τις VIP σουίτες του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» ο ένας από τους εμπλεκόμενους ήταν ο πρώην πρόεδρος της Εσπανιόλ, Ζοάν Κολέτ.

Ο Ζοάν Κολέτ είναι Ισπανός επιχειρηματίας με μακροχρόνια εμπειρία στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του καταλανικού συλλόγου από το 2012 έως το 2016. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εφημερίδα επικοινώνησε με τον 63χρόνο επιχειρηματία, με τον ίδιο να αρνείται να κάνει κάποια δήλωση σχετικά με το θέμα.

Όσο για τον ίδιο τον αγώνα, οι γηπεδούχοι άνοιξαν νωρίς το σκορ μόλις στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως με δύο γκολ των Ερναντέζ και Εζαλζουλί στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την υπέρ τους ανατροπή. Οι γηπεδούχοι μάλιστα είχαν την ευκαιρία να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας όταν τους δόθηκε πέναλτι στις καθυστερήσεις, με τον τερματοφύλακα της Μπέτις όμως, Παού Λόπεζ να το αποκρούει.

