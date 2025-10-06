Αλμέιδα για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα: «Είναι μία από εκείνες τις μέρες που δε θέλεις να τελειώσουν»

Δεν έκρυψε τη χαρά του ο Ματίας Αλμέιδα στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα με 4-1 για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της La Liga, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Μπαρτσελόνα και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Όσον αφορά το ματς, η Σεβίλλη άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό, με τον Αλέξις Σάντσες να σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του με εκτέλεση πέναλτι. Στη συνέχεια, ο Ρομέρο ανέβασε το σκορ στο 2-0 στο 36’, προτού η Μπαρτσελόνα μειώσει με τον Ράσφορντ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 76', ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι σε μια φάση που αποδείχθηκε καθοριστική. Στις καθυστερήσεις, η Σεβίλλη πέτυχε δύο ακόμη γκολ με τους Καρμόνα και Άνταμς και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη με 4-1. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος «κατέβασε ρολά» όποτε χρειάστηκε.

Οι Ανδαλουσιάνοι κατάφεραν να σημειώσουν τέσσερα γκολ απέναντι στους Μπλαουγκράνα και παράλληλα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Επιπλέον, νίκησαν τους Καταλανούς για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια.

Στις δηλώσεις του, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ εμφανώς ικανοποιημένος ανέφερε πως ήταν «μία από εκείνες τις μέρες που δεν θέλεις να τελειώσουν», ενώ τόνισε ότι η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι, καθώς «μια ομάδα σαν την Μπαρτσελόνα θα σε τιμωρήσει αμέσως αν χαλαρώσεις έστω και για ένα δευτερόλεπτο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα

«Είναι μια από εκείνες τις μέρες που δεν θέλεις ποτέ να τελειώσουν. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία μας νίκη εναντίον της Μπαρτσελόνα. Σκεφτήκαμε ένα σχέδιο που είχε τα ρίσκα του και στο οποίο η ομάδα έπρεπε να πιστέψει ότι μπορούσε να το κάνει. Και είδαμε ότι μπορούσε. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας, από κάθε άποψη. Έπρεπε να κάνουμε τους παίκτες να πιστέψουν ότι μπορούν να το κάνουν, ότι πρέπει να προσπαθήσουν. Έπρεπε να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι, γιατί όταν χαλαρώνεις έστω για ένα δευτερόλεπτο μπορεί να πάθεις ζημιά από μια τέτοια ομάδα»