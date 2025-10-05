Λίγες ημέρες μετά τις δύο εκκωφαντικές της πεντάρες, η Ατλέτικο Μαδρίτης, που αγωνίστηκε από το 40' με δέκα παίκτες, μπόρεσε να πάρει μόνο τον βαθμό στην έδρα της Θέλτα (1-1). Σημαντικά τρίποντα για Μπέτις και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Δυο πεντάρες δεν... φέρνουν την άνοιξη. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης το κατάλαβε καλά αυτό. Λίγες ημέρες μετά τις back to back επιβλητικές της νίκες απένατι στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, που για περισσότερο από ένα ημίχρονο αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με την ισοπαλία στην έδρα της Θέλτα (1-1) κι έτσι έχασε την ευκαιρία να μειώσει την απόστασή της από την κορυφή της La Liga, μένοντας οκτώ βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Βασίλισσα.

Κι αυτό ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε εξαιρετικά για εκείνη. Μόλις στο 6', ο Στάρφελτ άθελά του μετά την προσπάθεια του Μπάριος έδωσε το προβάδισμα στους Ροχιμπλάνκος. Τα πράγματα ωστόσο άλλαξαν, όταν στο 40' ο Λανγκλέ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε με αριθμητικό μειονέκτημα την ομάδα του. Οι Γαλιθιάνοι αναμενόμενα αύξησαν την πίεσή τους και δικαιώθηκαν, αφού στο 68ο λεπτό ισοφάρισαν με τον... συνήθη ύποπτο Ιάγο Άσπας και πήραν τον σημαντικό βαθμό.

Νωρίτερα, σημαντικότατες εκτός έδρας νίκες πήραν η Μπέτις και η Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Βερδιμπλάνκος με σκόρερ τους Ερνάντες και Αμπντέ «λύγισαν» με ανατροπή την Εσπανιόλ και πάτησαν ξανά στην 4η θέση της La Liga, φτάνοντας πια τα τρία διαδοχικά τρίποντα στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά της, η Ράγιο υπέταξε με 1-0 τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Σαν Σεμπαστιάν και ξεμύτισε από την επικίνδυνη ζώνη, ξεφεύγοντας στο +3 από τη 19η αντίπαλό της.

