Επανάσταση στην προπονητική: Το κρυφό AI εργαλείο που ΜΟΝΟ η Χετάφε χρησιμοποιεί παγκοσμίως

Το προπονητικό τιμ του Χοσέ Μπορδαλάς εισάγει μια νέα καινοτομία στο ποδόσφαιρο, με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στο προσκήνιο, όντας πρωτοπόρος στην Ευρώπη.

Βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της La Liga, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 11 πόντους ύστερα από 7 αγωνιστικές, αριθμοί νορμάλ για τα δεδομένα της. Ωστόσο η Χετάφε πρωτοπορεί στο ζήτημα της προπονητικής.

Με τον Χοσέ Μπορδαλάς να έχει κλείσει δυο χρόνια στην δεύτερή του θητεία στον πάγκο των Μαδριλένων (η πρώτη ήταν μεταξύ 2016 και 2021) και συνολικά με πάνω από 300 ματς στο τιμόνι του συλλόγου, η Χετάφε είναι ένα βήμα παραπέρα. Πέρα από το γεγονός πως έχει κάνει την ομάδα του μια από τις πιο δυσκολοκατάβλητες τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, ο γεννημένος στο Αλικάντε τεχνικός ετοίμασε κάτι πρωτοποριακό.

Πρωταγωνίστρια η τεχνητή νοημοσύνη

Η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ και ο Μπορδαλάς το ξέρει καλά αυτό. Έτσι, και παράλληλα γνωρίζοντας πω το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί κάτι περισσότερο από προσπάθεια και πειθαρχία, η Χετάφε ενσωμάτωσε ένα πρωτοποριακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αυτή τη σεζόν, που δεν αφορά μόνο ανάλυση αντιπάλου, αλλά και τη βελτιστοποίηση κάθε πτυχής της μεθοδολογίας προπόνησης.

Το κλειδί για το σύστημα έγκειται στην προσαρμογή: οι μετρήσεις που παράγει επιτρέπουν στις προπονήσεις να προσαρμόζονται στις μεταβλητές που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στον ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια, η ομάδα δεν προπονείται με γενικό τρόπο, αλλά μάλλον αναπαράγει τις πιο πιθανές συνθήκες κάθε αγώνα. Οι ασκήσεις σχεδιάζονται με βάση αυτό που ανιχνεύουν τα προηγμένα συστήματα.

Η ανάλυση του αντιπάλου σε «μεγεθυντικό φακό»

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εργαλεία είναι η μονάδα ανάλυσης αντιπάλου. Με αυτήν, το προπονητικό επιτελείο λαμβάνει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης της ομάδας με και χωρίς την μπάλα, τα πιο επαναλαμβανόμενα μοτίβα παιχνιδιού του αντιπάλου και σε ποιες περιοχές είναι πιο πιθανό να γίνουν λάθη, εκτός από πολλές άλλες μετρήσεις.

Παραδόξως, κανένας άλλος σύλλογος στα μεγάλα πρωταθλήματα δεν χρησιμοποιεί αυτήν τη στιγμή αυτό το σύστημα. Είναι ένα εντελώς καινοτόμο μοντέλο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με μια ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Χετάφε, σε αυτόν τον τομέα, παίζει μόνη της. Μάλιστα, ο ίδιος ο Μπορδαλάς σε σχετικές δηλώσεις του τον Αύγουστο τόνισε πως το ΑΙ βοηθά πάρα πολύ στον τακτικό τομέα, και έχει μεγάλη σημασία να αντιληφθούν την αξία του οι ποδοσφαιριστές.