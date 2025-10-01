Βαλβέρδε: «Έχω δώσει την ψυχή μου για τη Ρεάλ, κανείς δεν μπορεί να λέει ότι αρνήθηκα να παίξω με την Καϊράτ»

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αρνείται να αγωνιστεί απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, τονίζοντας πως έχει αποδείξει ότι δίνει κάθε φορά το παν για τη Ρεάλ.

Την έκρηξη του Φεντερίκο Βαλβέρδε στα social media προκάλεσαν δημοσιεύματα από την Ισπανία, τα οποία υποστήριξαν πως ο Ουρουγουανός αρνήθηκε να αγωνιστεί απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι. Ο μέσος της Ρεάλ δεν έπαιξε ούτε λεπτό κόντρα στους Καζακστανούς και γέννησε διάφορες φήμες στην Ισπανία, όμως πολύ σύντομα θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που προσβάλλουν το πρόσωπό μου. Ξέρω πως έχω κάνει άσχημα παιχνίδια, το αναγνωρίζω. Δεν κρύβομαι και πάντα βάζω τον εαυτό μου μπροστά. Η αλήθεια είναι πως νιώθω στεναχωρημένος. Για μένα μπορεί να ειπωθούν πολλά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι αρνήθηκα να παίξω. Έχω δώσει τα πάντα και ακόμη περισσότερα για αυτόν τον σύλλογο· έχω αγωνιστεί με κάταγμα, με τραυματισμούς, και ποτέ δεν παραπονέθηκα ούτε ζήτησα ξεκούραση.

Έχω πολύ καλή σχέση με τον προπονητή, η οποία μου δίνει την αυτοπεποίθηση να του εκφράζω ποια είναι η θέση που προτιμώ μέσα στο γήπεδο. Όμως πάντα, πάντα του ξεκαθάριζα ότι είμαι διαθέσιμος να αγωνιστώ οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε ταξίδι, σε κάθε παιχνίδι.

Έχω αφήσει την ψυχή μου σε αυτήν την ομάδα και θα συνεχίσω να το κάνω. Ακόμη κι αν κάποιες φορές αυτό δεν αρκεί ή δεν παίζω όπως θα ήθελα, ορκίζομαι στην περηφάνια μου ότι δεν θα τα παρατήσω ποτέ και θα παλεύω μέχρι το τέλος, σε όποια θέση κι αν χρειαστεί να παίξω» τόνισε χαρακτηριστικά.