Με χατ τρικ του ασταμάτητου Κιλιάν Μπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε την Καϊράτ στο Αλμάτι κι έκανε το 2/2 στο Champions League (5-0). Παρά το γκολ και την εξαιρετική παρουσία του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ ηττήθηκε με ανατροπή από την Αταλάντα (2-1).

Περίπου 8.000 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη και μόλις 300 από τα κινεζικά σύνορα και μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, η Ρεάλ έκανε το 2 στα 2 στη League Phase του Champions League. H Βασίλισσα διέλυσε 5-0 την Καϊράτ βγάζοντας έτσι... αντίδραση στην πεντάρα από την Ατλέτικο. Οι Μαδριλένοι δεν έπεισαν στο πρώτο 45λεπτο, παρά το γεγονός πως η κατοχή ξεπέρασε το 70%. Ο Βινίσιους δεν μπόρεσε να κάνει τις καλές ευκαιρίες γκολ, κάτι όμως που έγινε από τα πόδια του Μασταντουόνο. Ο Αργεντινός κέρδισε πέναλτι και στο 25' ο Μπαπέ σκόραρε. Ο Γάλλος σταρ έκανε το δικό του πάρτι στην επανάληψη, αφού με τέρματα στο 52' και στο 73' σημείωσε χατ τρικ.Ο Καμαβινγκά στο 83' σημείωσε το 4-0 και στις καθυστερήσεις ο Μπραΐμ Ντίαθ διαμόρφωσε το 5-0.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Ασένθιο, Χάουσεν, Αλάμπα, Φραν Γκαρθία, Θεμπάγιος, Τσουαμενί (80΄Καμαβινγκά) , Μασταντουόνο (70΄Ροντρίγκο), Γκιουλέρ (80΄Μπέλινγκχαμ), Βινίσιους (70΄Μπραΐμ Ντίαθ), Μπαπέ (81΄Γκονζάλο Γκαρθία)



Σκόρερ ο Τζόλης στην ήττα της Μπριζ

Ένας Χρήστος Τζόλης δεν αρκεί για την Μπριζ. Όσο «φλογερός» κι αν - συνεχίζει να - είναι. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό στο φετινό Champions League, αλλά η Μπριζ υποτάχθηκε με ανατροπή από την Αταλάντα στο Μπέργκαμο (2-1) κι έμεινε στους τρεις βαθμούς της πρεμιέρας.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με περισσότερη ορμή στο ματς και δεν άργησαν να τη μετουσιώσουν. Στο 38ο λεπτό, έκλεψαν ψηλά, η μπάλα έπεσε στα πόδια του Τζόλη κι αυτός, αφού... ξάπλωσε τον αντίπαλό του με κοφτή ντρίμπλα, πλάσαρε άψογα από το ύψος της περιοχής και... τηλεκατηύθηνε την μπάλα στη γωνία με φάλτσο.

Αναπόφευκτα πάντως, η Αταλάντα ανέβασε την πίεσή της προσπαθώντας να απαντήσουν και δικαιώθηκαν στο φινάλε. Στο 74ο λεπτό, ο Πάσαλιτς κέρδισε το πέναλτι και ο Σάμαρτζιτς το μετέτρεψε σε γκολ για το 1-1. Οι Βέλγοι είχαν ευκαιρίες μετά την ισοφάριση αλλά τιμωρήθηκαν σκληρά, αφού με κεφαλιά στο 87' ο Πάσαλιτς γύρισε τούμπα το ματς και χάρισε στην Αταλάντα το πρώτο της τρίποντο στα αστέρια φέτος.