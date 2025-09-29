Μπαρτσελόνα και Μαρκ Μπερνάλ έδωσαν τα χέρια για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ένας από τους άτυχους της Μπαρτσελόνα την περασμένη σεζόν ήταν ο Μαρκ Μπερνάλ. Ο 18χρονος μέσος των Μπλαουγκράνα υπέστη ρήξη χιαστού τον Αύγουστο του 2024, τραυματισμός που τον άφησε εκτός δράσης για όλη την υπόλοιπη σεζόν.

Σιγά-σιγά, ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα επιστρέφει στη δράση παίρνοντας λεπτά συμμετοχής από τον Χάνσι Φλικ, ενώ η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να τον επιβραβεύσει με νέο συμβόλαιο. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2029 «δένοντας» τον 18χρονο στη Βαρκελώνη.

«Είναι η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου! Εάν μου το έλεγες πριν δύο χρόνια, δεν θα το πίστευα. Από όταν ήμουν παιδί το ονειρευόμουν και τώρα έγινε πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπερνάλ ενθουσιασμένος μετά την υπογραφή του συμβολαίου του. «Ο Μπουσκέτς είναι είδωλο για εμένα, όταν είχα τραυματιστεί μου έστειλε μήνυμα, κάτι που με έκανε πραγματικά χαρούμενο».