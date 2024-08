Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του 17χρονου Μαρκ Μπερνάλ της Μπαρτσελόνα καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων της ομάδας ο νεαρός χαφ έχει υποστεί ρήξη χιαστού.

Πύρρειος αποδείχθηκε τελικά η νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Ντάνι Όλμο σφράγισε την ανατροπή και το ονειρικό του ντεμπούτο με τα «μπλαουγκράνα», ωστόσο λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης ο Μαρκ Μπερνάλ τραυματίστηκε στο γόνατο σε μια κόντρα που είχε με τον Ίσι και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν αναμένονται θετικά νέα.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Βαρκελώνης ο 17χρονος χαφ που έλαμψε και στα τρία πρώτα παιχνίδια της ομάδας του Χάνσι Φλικ έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του και στο στρατόπεδο των Καταλανών περιμένουν την επιβεβαίωση των σημερινών εξετάσεων.

Πρόκειται για ένα «πλήγμα» καθώς ο Μπερνάλ αγωνίστηκε ως βασικός και στα τρία πρώτα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα, εντυπωσιάζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις εμφανίσεις και την ωριμότητα του. Εάν επιβεβαιωθούν τα δυσάρεστα τότε ο 17χρονος άσος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και θα προσθέσει το όνομα του στο ήδη μεγάλο απουσιολόγιο της Μπαρτσελόνα.

