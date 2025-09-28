Η Θέλτα μετά από πέντε σερί ισοπαλίες γνώρισε την ήττα από την εντυπωσιακή Έλτσε με 2-1 και παρέμεινε χωρίς νίκη στη σεζόν, λίγες μέρες προτού υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League!

Οκτώ ματς μετράει στη φετινή σεζόν, όμως δεν έχει καταφέρει να χαμογελάσει σε κανένα! Ήττα στην πρεμιέρα της στο Europa League από τη Στουτγκάρδη, ήττες και σερί ισοπαλίες στις πρώτες αγωνιστικές στη La Liga.

Στην έδρα της εντυπωσιακής φετινής Έλτσε, η Θέλτα αναζητούσε το πρώτο τρίποντο της σεζόν για να πατήσει το κουμπί της επανεκκίνησης, αλλά η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1 και κράτησαν την ομάδα από τη Γαλικία στη 17η θέση της La Liga και παρέσυρε την ψυχολογία της, λίγες μέρες πριν από την αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η Έλτσε άνοιξε το σκορ στο 18΄με τον Αντρέ Σίλβα, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα και ισοφάρισαν τέσσερα λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Ιγκλέσιας. Παρόλα αυτά στο β΄μέρος η Έλτσε έψαξε το γκολ, το άγγιξε με χαμένο πέναλτι του Ράφα Μιρ στο 54΄και τελικά το πέτυχε με υπογραφή του Ντόναλντ στο 68΄ για το 2-1.

Ένα αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι τέλους κι εκτόξευσε την Έλτσε στην πρώτη τετράδα της La Liga, βυθίζοντας παράλληλα σε βαθιά περισυλλογή τη Θέλτα που ακόμα αγνοεί τη νίκη σε Ισπανία κι Ευρώπη ενόψει του ραντεβού της με τον ΠΑΟΚ στο Europa League.

Θέλτα (Κλαούντιο Γιράλδες): Ράντου, Λάγκο, Ντομίγνκες, Μάρκος Αλόνσο, Μινγκέθα (46΄Ρουέντα), Άλβαρες, Ρομάν, Σότελο, Θαραγόθα, Μορίμπα (46΄Ροντρίγκες), Ιγκλέσιας