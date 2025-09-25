Αισιόδοξα λόγια από τον δήμαρχο της Βαρκελώνης σχετικά με τα εγκαίνια του ανανεωμένου «Καμπ Νόου», ο οποίος τόνισε πως σύντομα η Μπαρτσελόνα θα επιστρέψει στο σπίτι της.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανανεωμένο «Καμπ Νόου» ξεκίνησε! Μετά από σωρεία παρατάσεων και αναβολών που έχουν εκτροχιάσει το χρονοδιάγραμμα των εγκαινίων, οι τελευταίες δηλώσεις από τον δήμαρχο της Βαρκελώνης, Χάουμε Κολμπόνι, δεδομένα γεμίζουν τους Καταλανούς με αισιοδοξία.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος και σύντομα θα έχουμε καλά νέα» προανήγγειλε ο Δήμαρχος της πόλης, τη στιγμή που άπαντες στο κλαμπ περιμένουν τη στιγμή που θα λάβουν το πράσινο φως για την επιστροφή στο ανοικοδομημένο γήπεδο.

«Η σχέση μας με τη διοίκηση είναι ρευστή και ειλικρινής. Θέλω να τονίσω ότι η Μπαρτσελόνα και ο Δήμος έχουν το μέγιστο ενδιαφέρον ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν ομαλά, γιατί το γήπεδο θα αποτελέσει σημαντικό έργο για την πόλη», είπε. «Ωστόσο, η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια, και όταν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν μας δίνουν το πράσινο φως ή δεν επικυρώνουν τα μέτρα ασφαλείας, η άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί.

Πρέπει να σεβαστούμε το έργο των δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι οφείλουν να εργάζονται ανεξάρτητα και με αυστηρότητα, χωρίς πιέσεις. Ο Δήμος ενδιαφέρεται να διασφαλίσει ότι οι εργασίες του συλλόγου θα προχωρήσουν σωστά και το συντομότερο δυνατό, αλλά με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

Θέλουμε οι κάτοικοι να μπορούν να απολαμβάνουν τη γειτονιά τους και επιθυμούμε οι εργασίες να ολοκληρωθούν, αλλά με τον σωστό τρόπο. Η δική μου υποχρέωση είναι να προστατεύω τους πολίτες και να εγγυώμαι την ασφάλειά τους» τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως ο Δήμος θέλει το γήπεδο «Μοντζουίκ» να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναυλίες.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος και σύντομα θα έχουμε καλά νέα. Το Μοντζουίκ πάντως είναι για συναυλίες. Και έχουμε μπλοκάρει ένα στάδιο χωρίς να μπορούμε να φιλοξενήσουμε συναυλίες ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τη Μπαρτσελόνα». Θυμίζουμε πάντως ότι το «Μοντζουίκ» θα φιλοξενήσει τον αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League, σε μια ένδειξη για το πού μπορεί να διεξαχθεί και το ματς με τον Ολυμπιακό.