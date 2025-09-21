Αρχισυντάκτης France Football: «Λέγονται διάφορα αλλά μόνο εγώ γνωρίζω τον νικητή και θα το κρατήσω μυστικό»
Μπορεί να βρισκόμαστε σε φουλ δράση ελέω Κυριακής (21/9) σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ωστόσο το μυαλό αρκετών είναι και στο βράδυ της Δευτέρας (22/9). Ο λόγος φυσικά είναι η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» που θα λάβει χώρα λίγο μετά τις 21:30 (ώρα Ελλάδος) στο Théâtre du Châtelet του Παρισιού.
Φαβορί για το φετινό βραβείο είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ, που πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν και ηγήθηκε της Παρί Σεν Ζερμέν στο δρόμο για το εγχώριο νταμπλ και το πρώτο Champions League της ιστορίας της, με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 συμμετοχές (συμπεριλαμβ. και το Μουντιάλ Συλλόγων). Από κοντά βέβαια είναι και ο... Λαμίν Γιαμάλ.
Το wonderkid του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκανε πράγματα και θαύματα την περασμένη αγωνιστική περίοδο, σκόραρε 18 φορές και μοίρασε 25 ασίστ σε 55 παιχνίδια με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, οδηγώντας την στο εγχώριο τρεμπλ και «μια ανάσα» από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η αγωνία και τα... στοιχήματα για τον φετινό νικητή δίνουν και παίρνουν -καθώς γράφεται από πολλά ΜΜΕ πως ο Ντεμπελέ είναι ο νικητής-, ωστόσο ο αρχισυντάκτης του France Football, του περιοδικού που είναι αρμόδιο εδώ και δεκαετίες για την απονομή του βραβείου, έδωσε την δική του οπτική. «Λέγονται διάφορα, αλλά μόνο εγώ γνωρίζω τον νικητή και θα το κρατήσω μυστικό μέχρι εκείνη την ώρα», είπε ο Βινσέντ Γκαρσία, που αποκάλυψε και τα κριτήρια, βάσει των οποίων αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης του κόσμου
«Τα κριτήρια για τον νικητή είναι η ατομική απόδοση, με αποφασιστικές και εντυπωσιακές εμφανίσεις, οι τίτλοι που κατακτήθηκαν αλλά και το Fair play, η συμπεριφορά εντός και εκτός γηπέδου».
Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football rappelle les critères du Ballon d’Or.@BastienAL @YassinNfaoui pic.twitter.com/RtFL4DIixF— Téléfoot (@telefoot_TF1) September 21, 2025
