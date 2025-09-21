Οι λόγοι πίσω από την απόφαση της οριστικής διεξαγωγής του Classique, Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν, το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:00) κατά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2025.

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στη Ligue 1 το απόγευμα της Κυριακής (21/9), όσον αφορά το ντέρμπι της αγωνιστικής στο «Βελοντρόμ» ανάμεσα σε Μαρσέιγ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Το Classique ήταν προγραμματισμένο για τις 21:45, αλλά οδηγήθηκε σε οριστική αναβολή. Ο λόγος ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το «καμπανάκι» για πλημμύρες στην Μασσαλία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σχεδόν αμέσως έγινε γνωστή και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ματς που ορίστηκε για αύριο, Δευτέρα (22/9). Πιο συγκεκριμένα, η σέντρα προγραμματίστηκε εκ νέου για τις 21:00 (ώρα Ελλάδας). Το ίδιο βράδυ αρκετά χιλιόμετρα βόρεια, θα γίνει η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2025, στο «Théâtre du Châtelet« του Παρισίου.

Το παρασκήνιο των... διαπραγματεύσεων

Με οκτώ παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ των υποψηφίων, εύλογο είναι το ερώτημα του γιατί αποφασίστηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία, αφού έτσι δεν δύναται να δώσει το «παρών» σύσσωμη η ομάδα στην λαμπρή τελετή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων προκειμένου να βρεθεί μία ικανοποιητική λύση.

Ο πρόεδρος των Παριζιάνων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί προσπάθησε να μετατοπίσει τη σέντρα του ντέρμπι για το μεσημέρι της Δευτέρας, με δεύτερη επιλογή την μεταφορά της αναμέτρησης στις 2 Δεκεμβρίου, την μόνη διαθέσιμη ημερομηνία.

Ωστόσο, η λύση αυτή δεν βρήκε σύμφωνη τη Μαρσέιγ. Το «Βελοντρόμ» αναμενόταν κατάμεστο απόψε από περίπου 70.000 φιλάθλους της ομάδας. Ως εκ τούτου, η προοπτική της διεξαγωγής τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας θεωρήθηκε ως «έλλειψη σεβασμού» προς τον κόσμο, καθώς πολλοί εξ αυτών θα βρίσκονταν στις δουλειές τους και τα παιδιά στο... σχολείο!